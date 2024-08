L’OL prend un coup de chaud à Arsenal

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dans le cadre de l’Emirates Cup, Lyon se déplaçait à Londres pour y affronter Arsenal. Il n’y a pas vraiment eu de suspense et les Gunners se sont imposés 2-0 grâce à un but de chacun ses deux défenseurs centraux, Saliba et Gabriel. Fébriles dans cette phase de jeu, les Lyonnais n’ont ensuite pas réussi à revenir au score, malgré notamment une grosse occasion de Nuamah sur une relance de Perri. Sous la chaleur londonienne, qui tranchait avec le temps de ces derniers jours, Lyon et Arsenal ont ensuite beaucoup fait tourner, même si les joueurs des deux équipes sont restés sérieux. Plus aucun but n'a ainsi été marqué.