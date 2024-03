L’OL post-mercato, personne ne rivalise en Ligue 1

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de son match à Toulouse (2-3) vendredi, l’Olympique Lyonnais garde son excellente dynamique. Le club rhodanien collectionne les victoires depuis quelques semaines et domine le classement de la Ligue 1 post-mercato hivernal.

Il faut croire que la gifle reçue à domicile contre le Racing Club de Lens (0-3) n’était qu’un simple accident. Depuis cette contre-performance, l’Olympique Lyonnais a repris sa marche en avant en battant Lorient (0-2) et Toulouse en déplacement. L’équipe entraînée par Pierre Sage vient de remporter ses quatre dernières rencontres à l’extérieur, et plus généralement six de ses sept derniers matchs en Ligue 1. Un bilan quasi parfait depuis la fin de la période des transferts.

L'@OL est la meilleure équipe de @Ligue1UberEats depuis la fin du mercato hivernal avec 18 points. #TFCOL — Stats Foot (@Statsdufoot) March 15, 2024

D’ailleurs, avec un total de 18 points sur 21 possibles, l’Olympique Lyonnais est tout simplement la meilleure équipe du championnat après la fermeture du mercato hivernal ! Certes, le club rhodanien compte un match en plus. Mais la deuxième meilleure formation, à savoir le Racing Club de Lens, ne compte que 13 unités sur la même période. Un succès lensois face à Nice ce samedi soir ne suffirait pas pour rattraper le total des Gones qui n’ont clairement plus le profil de prétendants au maintien. Mais ça, Pierre Sage refuse toujours de l’admettre.

Sage garde le même cap

« Pour l'instant, l'objectif c'est de se maintenir, a répété l’entraîneur lyonnais après la victoire à Toulouse. A partir du moment où l'on sera maintenus, on aura une ambition qui pourra être différente. Mais notre seul souci pour le moment, c'est d'acquérir notre maintien mathématiquement. Ce (vendredi) soir, on a neuf points d'avance sur le barragiste (Nantes), si ça se trouve on n'en aura plus que six dimanche soir et on sera dans la même situation donc la course avec nos poursuivants est une histoire sans fin. Dans tous les cas, on souhaite mettre de la distance et essayer d'obtenir le maintien mathématiquement. » Ça ne devrait plus tarder pour l’OL, 10e avec 34 points.