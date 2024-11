L’OL pleure sur l’arbitrage, la sanction tombe

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Accroché par le Stade de Reims samedi soir (1-1), l’OL ne décolère pas sur l’arbitrage de Stéphanie Frappart, laquelle n’a pas sifflé deux potentiels penaltys pour des accrochages sur Fofana et Lacazette.

Vainqueur de Saint-Etienne avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais espérait enchainer ce week-end face à Reims en Ligue 1. Mission non atteinte pour les hommes de Pierre Sage, accrochés par le club champenois malgré une superbe première mi-temps de la part de l’OL. Après la rencontre, la frustration dominait dans le camp lyonnais et notamment pour Daniel Congré, le coordinateur sportif du club rhodanien qui a pointé du doigt l’arbitrage de Stéphanie Frappart. L’arbitre de 40 ans a décidé de ne pas siffler de penalty pour Lyon malgré des accrochages sur Lacazette mais surtout sur Fofana.

Les supporters ne décolèrent pas non plus, mais l’excuse de l’arbitrage est un « argument de faible » selon Sidney Govou, qui a pris tout le monde à contre-pied dans les colonnes du Progrès en refusant de se cacher derrière les décisions arbitrales. « Sur la fin, le match était tellement débridé que tu peux le perdre si Perri ne fait pas ce double arrêt. Ça manque encore de maturité sur les temps faibles. Utiliser l’excuse de l’arbitre, c’est un argument de faible. Là, ça ramène au VAR. Y a-t-il faute manifeste sur le possible penalty sur Fofana ? Pas forcément mais peut-être une erreur de l’arbitre » a lancé Sidney Govou avant de conclure.

Govou refuse de se cacher derrière l'arbitrage

« Il ne faut pas se cacher derrière ça. Si tu fais ce qu’il faut en première mi-temps, il y a 3 à 0 et plus de discussions » a analysé le consultant de Canal+ et ex-attaquant de l’OL, qui estime que les Lyonnais ne doivent pas se cacher derrière l’arbitrage de Stéphanie Frappart pour justifier leur match nul à Reims. Ces deux points de perdu coûtent en tout cas très cher au classement car dans le même temps, plusieurs concurrents pour le top 4 ont gagné à l’instar de Monaco, Marseille, Lille et Nice. Pour l’OL, il n’y aura pas le choix, il faudra se rattraper dès le week-end prochain à l’occasion de la réception de Nice au Groupama Stadium à 17 heures.