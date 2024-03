RMC anti-OL, les fans se font reprendre de volée

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OL a pris la marrée face au RC Lens. Sur l'antenne d'RMC dans l'After, les consultants n'ont pas mâché leurs mots sur les Gones.

L'OL a vu sa série se stopper ce dimanche soir à domicile face au RC Lens. Une lourde défaite sur le score de 3 buts à 0 qui a plongé de nouveau les Gones dans des doutes malvenus. En tout cas, dans l'After d'RMC, Daniel Riolo et les autres consultants n'ont pas hésité à tacler le niveau moyen rhodanien, et notamment Nemanja Matic. Pour eux, dès que le niveau s'élève, l'OL ne répond plus, preuve que le club rhodanien n'est pas guéri du tout. Les critiques sur les Rhodaniens n'ont pas vraiment plu aux fans, qui ont pesté contre la radio et ses consultants. De quoi forcer Florent Gauteau à s'expliquer sur son compte X.

L'OL pas guéri, le constat est limpide

Pour répondre à tous les supporters lyonnais qui ont pu se vexer en écoutant l’After hier soir, il n’est pas question (et, au passage je l’ai dit hier soir !) de minimiser le rétablissement de L’OL en février en L1 : 4 victoires, un mercato utile, un coach intéressant, des (1/2) — Florent Gautreau (@FlorentGautreau) March 4, 2024

Le journaliste a en effet mis les points sur les i et développé son idée directrice concernant l'OL. « Pour répondre à tous les supporters lyonnais qui ont pu se vexer en écoutant l’After hier soir, il n’est pas question (et, au passage je l’ai dit hier soir !) de minimiser le rétablissement de L’OL en février en L1 : 4 victoires, un mercato utile, un coach intéressant, des joueurs impliqués. Avec 1 bémol expliqué hier : l’OL a battu Montpellier, Metz et a rencontré l’OM et Nice à un moment où ces deux équipes étaient moins bien, personne ne peut nier ça. Hier, le match contre Lens a donc bien montré que, quand la pente s’élève vraiment, c’est plus dur », a notamment indiqué Florent Gautreau, pas convaincu par la dynamique lyonnaise malgré du mieux et qui pense que le projet est encore loin d'être totalement rassurant. Toujours est-il que l'OL va devoir se remettre au travail pour assurer son maintien en Ligue 1 et tenter de faire un gros exploit en Coupe de France.