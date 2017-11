OL : Pierre Menes dit pourquoi Lyon arrive au niveau du PSG

Dans : OL, Ligue 1, PSG, Monaco, OM.

Suite à la très belle victoire de l'OL face à Nice dimanche (5-0), Pierre Menes a donné le nom des quatre joueurs clés qui permettent à Lyon d'être plus ou moins au niveau du Paris Saint-Germain.

Depuis sa victoire contre Monaco en octobre (3-2), grâce à un coup-franc de Fekir inscrit à la dernière minute de jeu au Groupama Stadium, Lyon n'en finit plus d'impressionner. En huit matchs, l'OL a gagné sept fois, avec un seul accroc contre le MHSC (0-0), tout en marquant 26 buts pour un seul petit but encaissé. Une très bonne période qui s'est confirmée dimanche à Nice, où Lyon a déroulé son football (5-0). Inarrêtable et battu qu'une seule fois cette saison, à Paris en septembre (0-2), l'OL de Bruno Genesio est bien parti pour réaliser une grande saison. Ce que Pierre Menes valide, tout en nommant les points forts de ce grand Lyon.

« Ce qu'on ressent depuis quelques temps, c'est-à-dire qu'il y a un écart abyssal entre les quatre premières équipes du championnat et les 16 autres équipes de L1. Puisque Monaco, Paris, Lyon et Marseille cartonnent à peu près tout le monde. Il y a vraiment un championnat à deux vitesses. Mais l'OL, avec Paris bien évidemment, est l'équipe la plus séduisante de cette L1. Parce que Depay fait de gros progrès, parce que Mariano Diaz fait de gros progrès. Là, contre Nice, ils jouaient sans Fekir, et ils ont prouvé qu'ils avaient énormément de qualités, avec un Aouar que j'adore », a lancé, sur le Canal Football Club, le consultant, qui estime donc que l'OL peut ouvertement postuler à la deuxième place du championnat, directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, sans mettre de côté l'Europa League.