L’OL parmi les références mondiales, Textor peut frimer

En perte de vitesse depuis plusieurs saisons, l’Olympique Lyonnais reste une référence dans le monde entier. Le pensionnaire de Ligue 1 fait effectivement partie des clubs les mieux valorisés, au milieu de nombreux cadors européens.

Spécialiste du football business, la société américaine a établi le classement des clubs les mieux valorisés dans le monde entier. Ses chiffres sont basés sur les revenus en droits TV, sponsoring, billetterie ou encore en merchandising. La source prend aussi en compte les transferts les plus marquants, l’importance de la marque, les installations acquises et les performances sportives de l’équipe. Résultat, c’est Manchester United qui arrive en tête. Le club mancunien, qui fait partie des six formations de Premier League présentes dans le top 20, est estimé à 5,38 milliards d’euros.

Here are the 20 most valuable soccer clubs in the world, broken down by country. More diversity here than I think many would expect.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿: 6

🇮🇹 : 4

🇺🇸 : 3

🇪🇸 : 3

🇩🇪 : 2

🇫🇷 : 2 pic.twitter.com/VaJPa39nPs