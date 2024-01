L'OL oublie Matic et dégaine pour un international turc

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sera encore actif dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Le club rhodanien a ciblé un nouveau joueur au milieu de terrain qui évolue en Turquie.

A Lyon, on est quelque peu retombé dans une forme de morosité après la défaite au Havre ce dimanche en Ligue 1. La direction de l'OL veut néanmoins rassurer en recrutant dans les prochaines heures. Un chantier est jugé comme prioritaire : le milieu de terrain. Si les Gones ont l'accord de Nemanja Matic, qui veut quitter le Stade Rennais à tout prix, le club breton bloque l'opération. De ce fait, l'OL change son fusil d'épaule avant d'en savoir plus concernant le Serbe. Selon Hugo Guillemet, les Rhodaniens sont déjà actifs sur d'autres dossiers...

L'OL active une piste surprenante en Turquie

Le journaliste de L'Equipe indique en effet ce lundi que l'OL est notamment séduit par un joueur de Fenerbahce. Via X, Hugo Guillemet a posté : « Face à la complexité du dossier Matic, que Rennes refuse de céder, l’OL s’est tourné vers d’autres pistes et vient d’adresser une offre à Fenerbahçe pour Ismail Yuksek. Le milieu défensif de 24 ans est international turc ». Ismail Yuksek a disputé 28 matchs cette saison avec le club d'Istanbul et pourrait se laisser tenter par un départ en France. L'Equipe précise aussi qu'une offre dont le montant n'a pas filtré a été envoyé à Fenerbahce. Le joueur de 24 ans est estimé à 7,5 millions d'euros par le site Transfermarkt. L'offre pourrait donc faire mouche, l'OL ayant pas mal de moyens cet hiver sur le marché des transferts. En tout cas, compte tenu des résultats décevants, l'OL ne devra pas se tromper sur les profils signés cet hiver.