L’OL obligé de vendre ‍? Textor rigole et recrute un milieu à 7 ME

L'OL a besoin de vendre plusieurs joueurs majeurs. Mais John Textor aime surtout recruter et va le faire dans les prochains jours pour renforcer l'équipe de Pierre Sage.

La pression monte à l’Olympique Lyonnais, et ce n’est pas forcément parce que l’AS Monaco se présente au Groupama Stadium ce samedi avec l’interdiction pour la formation de Pierre Sage de recommencer un début de saison catastrophique comme l’an dernier. Les insuffisances ont été pointées du doigt et cela donne un sentiment d’urgence qui va permettre de boucler au moins une opération avant la fin du mercato. Il s’agit du recrutement d’un milieu de terrain, qui devrait être Tanner Tessmann. L’Américain sort d’une saison pleine à Venise et le forcing de l’OL va payer dans les prochains jours. Selon Le Progrès, le joueur américain, qui est déjà passé par la France puisqu’il a disputé les Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été, a donné son accord pour rejoindre Lyon. Il faut encore l’aval du club de Venise, mais une offre entre 5 et 7 ME, certainement selon les bonus, devrait permettre de conclure ce transfert.

La tension monte en interne

Une nouvelle opération d’achat alors que l’OL doit absolument vendre, et n'y arrive pas du tout. Ni les dossiers annexes comme Mama Baldé, Mahamadou Diawara et Sinaly Diomandé n’avancent concrètement, et encore moins les départs principaux espérés comme ceux de Rayan Cherki, Maxence Caqueret, Dejan Lovren ou Anthony Lopes. Le fait d’avoir fait venir un gardien en la personne de Rémy Descamps devrait pousser le Franco-Portugais vers la sortie, mais absolument rien de concret ne se présente alors qu’il reste une semaine de mercato. Une situation qui fait clairement monter la pression en interne selon Le Progrès, même si la fameuse nécessité de vendre pour 100 millions d’euros est balayée par le propriétaire en personne. Néanmoins, la balance du mercato risque d’être sacrément négative pour John Textor sans une ou deux très belles ventes dans les sept prochains jours.