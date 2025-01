L'OL ne va pas cracher sur cette vente surprise au mercato

Dans : OL.

Par Alexis Rose

En manque de temps de jeu du côté de l’Olympique Lyonnais, où son développement au plus haut niveau peine à se faire malgré un talent certain, Mahamadou Diawara pourrait bien aller voir ailleurs durant ce mercato hivernal.

Placé dans les joueurs indésirables du groupe de Pierre Sage en ce début de mois de janvier, l’ancien milieu défensif chez les jeunes du PSG pourrait avoir des opportunités dans d’autres clubs français. Pisté par Auxerre, qui a finalement préféré prendre Han-Noah Massengo, Diawara figure en tout cas dans les petits papiers de Reims. En effet, selon les informations de L’Equipe, « les dirigeants champenois ont envoyé une première offre estimée à 3,5 ME pour le milieu de terrain de l'OL ce jeudi ». Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur de 19 ans est estimé à bien plus par les dirigeants lyonnais.

Reims offre 3,5M€ pour Mahamadou Diawara. Ce sera insuffisant pour l’OL mais les négociations vont se poursuivre car toutes les parties ont plutôt intérêt à un transfert. ⁦@lequipe⁩ ⁦@Tanziloic⁩ https://t.co/IjJcQLfWBC — hugo (@hugoguillemet) January 9, 2025

Autant dire que cette première proposition de Reims sera refusée par les Gones. Mais avec la vente d’Emmanuel Agbadou à Wolverhampton pour 20 ME, Reims dispose de liquidités pouvant faire la différence si Luka Elsner considère vraiment que Diawara est le jeune talent dont son équipe a besoin pour avancer. En tout cas, les négociations entre l’OL et Reims vont se poursuivre, surtout que celui qui n’a joué que quatre bouts de matchs cette saison a la ferme intention de quitter Lyon dès cet hiver, et aussi parce que Lyon a besoin d’encaisser de beaux chèques pour répondre aux exigences de la DNCG.