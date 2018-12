OL : Tirer Porto en 8e de finale, Genesio sent le traquenard !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Irrégulier en championnat, l’Olympique Lyonnais a déjà réussi sa campagne européenne cette saison.

Grâce au match nul face au Shakhtar Donetsk (1-1) mercredi, les Gones ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et ce n’est peut-être qu’un début si l’on en croit Bruno Genesio, qui ne s’interdit pas de rêver. « C'est une fierté pour le staff de qualifier l'équipe, mais ce n'est pas une fin en soi, a prévenu l’entraîneur de l’OL. Il faut se dire que tout est possible maintenant, on peut aller plus loin mais ce sera dur. »

En effet, le club rhodanien, en tant que deuxième de son groupe derrière Manchester City, peut s’attendre à du lourd au prochain tour. Sauf si le tirage au sort prévu lundi se montre clément. A priori, l’adversaire le moins redoutable semble être le FC Porto ou le Borussia Dortmund. Mais ça, il ne faut surtout pas en parler devant Genesio qui n’a pas de préférence.

L’avertissement de Genesio

« Non aucune. Ce ne sont que des grandes équipes, y compris Porto. Car j'entends de grosses bêtises sur cette équipe, a réagi le technicien. Ils ont gagné presque tous leurs matchs de poule et dominent le championnat portugais. Ça veut tout dire. » Avec cinq victoires et un match nul, Porto a effectivement tenu son rang devant Schalke 04, Galatasaray et le Lokomotiv Moscou. Mais cette poule D n’était vraiment pas la plus relevée…