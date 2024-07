L’OL ne se refuse pas, il a dit oui sans hésiter

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En quête d’un défenseur central, l’OL a rapidement trouvé son bonheur lors de ce mercato avec la signature de Moussa Niakhaté en provenance de Nottingham Forest pour une somme avoisinant les 30 millions d’euros.

L’hiver dernier, l’Olympique Lyonnais avait procédé à quelques ajustements au sein de son effectif avec les arrivées de Mangala, Orban, Benrahma ou encore Matic. Mais hormis Adryelson, l’état-major de l’OL n’avait pas vraiment renforcé sa défense et la venue du Brésilien en provenance de Botafogo était surtout là pour préparer l’avenir. Cet été, l’un des chantiers prioritaires de Pierre Sage et de David Friio était donc la signature d’un défenseur central titulaire. Les voeux de l’entraîneur lyonnais ont rapidement été exaucés avec la venue de Moussa Niakhaté en provenance de Nottingham Forest pour 30 millions d’euros.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

L’international sénégalais de 28 ans est un défenseur solide, qui coche toutes les cases par rapport à ce que recherchait l’OL. Interrogé par Le Progrès, le natif de Roubaix a d’ailleurs fait savoir qu’il n’avait pas hésité une seconde lorsque l’offre lyonnaise lui a été présentée. « Je veux faire la plus belle carrière possible. J’avais idée de découvrir plusieurs championnats. J’ai toujours été fan de la Premier League, c’était une case à cocher. Juste avant, j’étais en Allemagne, et ça m’a permis de me développer en tant que joueur. Et revenir en France dans un grand club comme l’Olympique Lyonnais, c’est magnifique. Mais franchement, j’y ai passé deux très bonnes années (à Nottingham Forest) » a reconnu le défenseur lyonnais avant de poursuivre.

Moussa Niakhaté n'a pas hésité à signer à l'OL

« On a fait ce que l’on devait faire, se maintenir, avec une excellente équipe, des fans exceptionnels. Mais l’OL vient vous chercher, on ne réfléchit pas à deux fois » a avoué Moussa Niakhaté, qui a très vite donné son accord à l’Olympique Lyonnais, ce qui a d’ailleurs permis au club rhodanien de boucler le dossier très vite. Reste maintenant à voir si les Gones continueront de se renforcer en défense centrale d’ici la fin du mercato, ou si Pierre Sage alternera entre Jake O’Brien, Duje Caleta-Car, Adryelson et donc Moussa Niakhaté à ce poste la saison prochaine. Cela dépendra aussi de l’avenir des deux premiers cités et notamment de l’Irlandais, qui bénéficie d’une très belle cote sur le marché des transferts.