« ‍L’OL n’a pas perdu contre le Qatar, mais contre Bourgoin ‍»

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a vécu l'une des éliminations en Coupe les plus humiliantes de son histoire. Et pendant ce temps, John Textor crache sur le Qatar qui dirige le football français. Cela ne colle pas pour une légende du club.

L’actualité est chargée à l’Olympique Lyonnais, et pas uniquement avec les matchs. La Coupe de France est terminée, le championnat est en cours mais la forme est chancelante, et la Coupe d’Europe va vite revenir. Mais il y a aussi les transferts, la DNCG et la situation financière de l’OL qui est jugée préoccupante au niveau de son fonctionnement déséquilibré. Pointé du doigt, John Textor a pris la parole sur RMC pour tirer sur tout le monde, de Labrune à Al-Khelaïfi, de l’UEFA à la DNCG, et au-dessus de tout ça, du Qatar qui dirige le football français sans même se cacher à ses yeux. L’attaque a fait réagir, même si le PSG s’est officiellement refusé à tout commentaire, estimant que tout avait déjà été dit sur le sulfureux dirigeant américain.

Textor aurait mieux fait de se taire

En attendant, comme l’OM qui peste parfois sur le « Qatar Saint-Germain », l’aventure en Coupe s’est terminée cette semaine à Lyon. Difficile d’espérer soulever des trophées dans ces conditions. Sans même que le PSG y soit pour quelque chose, a tenu à rappeler Sidney Govou dans Le Progrès, histoire de faire comprendre que plutôt que de cracher sur le Qatar, il faudrait que l’OL arrive à dominer les autres équipes pour pouvoir réellement se sentir spoiler de titres.

« Mercredi, Lyon n’a pas perdu contre le Qatar, mais contre Bourgoin-Jallieu. J’ai connu des déconvenues en coupe de France, bien plus que des victoires puisque je n’en ai gagné qu’une. Mais celle-ci est encore plus douloureuse parce qu’elle est contre un ‘‘petit’’ de chez toi. À l’époque, on avait perdu à Libourne Saint-Seurin, mais on jouait le titre en Ligue 1. Là, on est tous d’accord sur le fait que Lyon ne sera pas champion. L’OL va donc devoir digérer cette défaite très vite. C’est une semaine assez lunaire pour l’OL, entre la sortie du président et l’élimination de mercredi. On ne peut pas dissocier les deux », assène un Sidney Govou toujours aussi tranchant. Et si on lit entre les lignes, difficile de ne pas voir que l’ailier légendaire de l’OL demande à John Textor de la mettre un peu au veilleuse, pour permettre à tout le monde de se concentrer sur le football.