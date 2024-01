L'OL n'a pas eu le choix, grosse douche froide pour Danjuma

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL court toujours après des joueurs offensifs à recruter cet hiver lors du marché des transferts. Le profil d'Arnaut Danjuma plait beaucoup à la direction rhodanienne.

Les fans et observateurs de l'OL attendent encore du renfort au club en cette fin de mercato hivernal. La direction lyonnaise est au travail afin de dénicher les perles rares. Mais certains dossiers trainent, comme celui menant à Arnaut Danjuma. Si le Néerlandais est déjà d'accord pour rejoindre l'OL, son club d'Everton n'est plus très sûr de vouloir casser son prêt. De quoi mettre un peu les Gones dans l'embarras, alors que le temps presse. Ces dernières heures, les supporters lyonnais pensaient pourtant que l'arrivée de Danjuma était imminente après le départ de Diego Moreira, dont le prêt a été cassé pour que Chelsea le récupère. Mais en fait, aucun lien avec une arrivée imminente de Danjuma.

Danjuma, ce n'est pas aussi simple

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arnaut Danjuma (@danjuma)

Sur son compte X, Hugo Guillemet a donné un éclairage sur le dossier Danjuma, alors qu'un internaute lui posait la question : « Hugo tu sais si le prêt de moreira a été cassé à la demande de chelsea ? Ou de l OL ? ». Le journaliste a en effet répondu : « De Chelsea à 100%, ils avaient besoin de libérer une case de prêt. L’OL voulait le garder car effectif encore un peu juste offensivement ». Rien n'est mort concernant le joueur de Villarreal prêté à Everton mais le dossier n'est pas aussi proche de se décanter que ce qui se disait. En attendant d'en savoir plus sur les arrivées et départs au mercato hivernal, le groupe lyonnais doit préparer sa prochaine rencontre de Ligue 1 face au Stade Rennais ce vendredi soir. Pour rappel, l'OL occupe la place de barragiste et se doit de relever la tête après une défaite au Havre. A John Textor de rassurer son entraineur et les fans du club.