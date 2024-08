L'OL libère El Arouch, Textor n'a pas bidouillé avec Botafogo

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Contrairement à ce qui avait été indiqué par des insiders brésiliens, la signature de Mohamed El Arouch ne va pas permettre un tour de magie comptable entre l'OL et Botafogo, qui appartiennent à John Textor.

Du côté de Rio, certains affirmaient dimanche que Botafogo avait accepté de payer 20 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour le transfert de Mohamed El Arouch. Une rumeur qui avait provoqué un gros buzz, certains étant persuadés que le propriétaire commun aux deux clubs faisait ainsi une manœuvre pour permettre à l'OL de faire entrer de manière habile de l'argent dans les caisses de son club français. Mais 24 heures plus tard, cette théorie vole en éclats. L'Equipe annonce en effet que si Mohamed El Arouch est parti ce lundi vers le Brésil pour s'engager avec Botafogo, il le fait après avoir été libéré de sa dernière année de contrat.

Fier de prolonger l’aventure. Merci au club pour sa confiance ainsi qu’à ma famille pour son soutien de chaque instant. Allez l’OL !❤️💙🦁❤️💙 pic.twitter.com/UjT2XM9hPn — Mohamed El Arouch (@momo_elarrouch) May 10, 2022

Autrement dit, le départ du milieu de terrain de 20 ans à Botafofgo ne rapportera rien dans l'immédiat à l'Olympique Lyonnais et John Textor n'utilise pas cette opération pour tenter de mystifier la DNCG. En échange de ce deal, l'OL a cependant imposé la présence d'une clause qui prévoit que Lyon conserve « 50% des droits sur le joueur, en vue d'une potentielle future vente ». A Rio, Momahed El Arouch va s'engager jusqu'en 2026 avec une option pour une saison supplémentaire et découvrir ainsi le championnat du Brésil. Une nouvelle aventure pour celui qui a souvent été considéré comme la plus grosse pépite du centre de formation de Lyon sans jamais réellement pouvoir le confirmer.