L’OL imite l’OM et fantasme sur James Rodriguez

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Meilleur joueur de la Copa America malgré la défaite de la Colombie en finale face à l’Argentine, James Rodriguez est libre de tout contrat. Une belle idée à creuser pour des clubs tels que l’OL ou l’OM.

Qui aurait pu imaginer que James Rodriguez affiche un tel niveau lors de la Copa America 2024 sous les couleurs de la Colombie ? Son parcours en club ces dernières années ne pouvait pas le laisser présager alors que l’ancien joueur du Real Madrid reste sur des expériences mitigées dans des championnats mineurs. Passé par à Al-Rayyan, l’Olympiakos et Sao Paulo ces dernières années, James Rodriguez a prouvé à ceux qui pouvaient légitimement le penser qu’il n’était pas cramé. Libre de tout contrat, celui qui a également porté les couleurs de l’AS Monaco a encore quelques belles années devant lui et à n’en pas douter, de nombreux clubs seront chauds à l’idée de lui offrir une nouvelle opportunité après sa Copa America plus que réussie.

Ces dernières heures, quelques supporters de l’Olympique de Marseille ont soumis cette jolie idée à Pablo Longoria, alors que le club phocéen cherche activement un meneur de jeu compatible avec la philosophie de Roberto De Zerbi. La priorité du club marseillais à ce poste se nomme Valentin Carboni (Inter Milan) mais le nom de James Rodriguez en fait fantasmer plus d’un sur le Vieux Port. Il n’y a pas qu’à Marseille que le nom du Colombien résonne et fait de l’effet. Sur les réseaux sociaux, on peut également remarquer les supporters de l’Olympique Lyonnais se mettent eux aussi à penser que James Rodriguez pourrait faire le plus grand bien à leur club de coeur.

James Rodriguez, une belle idée pour l'OL et l'OM

« James Rodriguez mettant fin à son contrat d'un commun accord avec São Paulo est disponible ! Et si…? » a ainsi publié le graphiste MatthiasDesign sur X, avec un joli photomontage de James Rodriguez sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. On notera néanmoins que malgré un paquet de supporters rhodaniens emballés par cette éventuelle venue, les avis sont plus contrastés que parmi les fans de l’OM. Dans la capitale des Gaules, la lucidité prime notamment en ce qui concerne l’équilibre financier du club alors que la masse salariale est déjà très élevée, raison pour laquelle John Textor doit absolument réussir à dégraisser dans les prochaines semaines. Rappelons que huit à neuf joueurs pourraient faire leurs valises d’ici la fin du mercato estival à l’Olympique Lyonnais. La priorité n’est donc pas (encore) à la venue d’une rockstar au salaire XXL tel que James Rodriguez.