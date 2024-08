L'OL fonce sur Yusuf Yazici

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est encore à la recherche d'opportunités sur le marché des transferts. Les Gones ne diraient d'ailleurs pas non à la possibilité de se renforcer en attaque.

L'OL est plus que jamais concentré sur ses ventes en cette fin de mercato estival. Les Gones ont fait la promesse de récolter 100 millions d'euros auprès de la DNCG. Cependant, les Rhodaniens veulent aussi se montrer à l'affût pour l'arrivée de certains joueurs pouvant apporter une plus-value à l'effectif de Pierre Sage. Surtout que les premiers matchs de l'OL ont été totalement ratés, avec zéro but marqué pour le moment. En plus de Noah Sadiki et de Tanner Tessmann, un troisième renfort pourrait être prochainement annoncé par la direction lyonnaise...

Yazici pour 0 euro, l'OL veut tenter sa chance

Selon les informations de RMC, l'OL fait partie des clubs intéressés pour signer Yusuf Yazici avant la fermeture du mercato. Le Turc est libre de tout contrat depuis son départ du LOSC il y a quelques semaines. Il pourrait donc être une recrue parfaite pour les Gones, lui qui connait très bien la Ligue 1. Outre la formation lyonnaise, l'OGC Nice est aussi dans le coup pour rafler la mise concernant l'international turc, tout comme le Betis. Au vu de la concurrence, l'OL devra donc faire la meilleure offre et promettre du temps de jeu à Yusuf Yazici, qui aura l'embarras du choix pour poursuive sa carrière. A 27 ans, l'heure est pour lui de s'installer dans la durée dans sa nouvelle équipe. Aux côtés de Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette, il pourrait faire parler la poudre. Idem à Nice, qui se cherche un élément créatif et qui disputera aussi la Ligue Europa. Arrivé au LOSC en 2019, Yazici avait alterné le bon et le moins bon. Il gardera néanmoins en mémoire le gain du titre en Ligue 1 au nez et à la barbe du PSG en 2021 mais aussi un triplé marqué à San Siro face à l'AC Milan en Ligue Europa en 2020.