L'OL fonce sur McKennie, la Dream Team US se construit ‍!

L'OL veut acheter Christian Pulisic. Mais, le joueur de Chelsea n'est pas le seul américain visé par John Textor. Weston McKennie est aussi sérieusement observé par le club rhodanien, reste à trouver les fonds pour un transfert.

On n'est jamais mieux servi que par soi-même et dans le cas de John Textor par les siens. Encore neuf pour le football européen, l'homme d'affaires américain fait l'objet de toutes les craintes de la part des supporters lyonnais. Pas sûr qu'il ait le recul et l'expérience nécessaires pour ramener l'OL au premier plan. Ses stratégies, ses plans et ses actions récentes comme le départ de Jean-Michel Aulas n'ont pas de quoi rassurer. Toutefois, Textor sera jugé sur le mercato estival. Celui-ci sera déterminant pour les futures ambitions lyonnaises. Pour ce faire, le propriétaire de l'OL veut récupérer les meilleurs talents de son pays les Etats-Unis et ainsi constituer une équipe de haut niveau.

Samedi soir, l'Equipe informait que l'OL se positionnait sur le talent américain Christian Pulisic. Le joueur de Chelsea est très coté en Europe étant convoité par de grosses écuries européennes : Naples, Juve, Milan AC notamment. Priorité de recrutement des Lyonnais, il n'est pas le seul américain dans le viseur. En effet, l'OL veut aussi attirer le milieu de terrain Weston McKennie. Un dossier tout aussi compliqué mais Textor croit en ses chances et en son projet.

Source: Weston McKennie has suitors across the Premier League including Brighton but in recent days Lyon has shown major interest, trying to sell McKennie on the project to build a Ligue 1 champion.



Juventus are asking for $30M for a full transfer. pic.twitter.com/SGDv3faTvV