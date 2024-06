L'OL fait une offre historique pour virer Cherki

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, tout semble indiquer que Rayan Cherki va quitter son club formateur. Et ce n'est pas l'offre de John Textor qui va changer les choses.

Rayan Cherki suscite énormément de passion, le joueur de 20 ans ayant un talent énorme, mais aussi des défauts qui suscitent de l'agacement. Sous contrat avec l'OL jusqu'en 2025, Cherki et son club doivent désormais choisir de quoi sera fait son avenir, au moment où des rumeurs l'envoient au Paris Saint-Germain. Convoqué avec l'équipe de France olympique, le natif de Lyon n'a rien décidé, mais il est à l'écoute de ce qu'on lui propose. Pour Le Progrès, l'Olympique Lyonnais a fait une proposition de prolongation à Rayan Cherki, mais elle avait tout pour être refusée fermement par le joueur. En effet, le quotidien lyonnais explique que John Textor a offert à Cherki de prolonger son contrat avec en cadeau...une baisse de son salaire. Oui, vous avez bien lu, une baisse de son salaire, lequel est actuellement de 350.000 euros brut par mois.

Du jamais vu pour la prolongation de Cherki avec l'OL

L'OL se moque du PSG dans le dossier Cherki https://t.co/PDZHKkXA8t — Foot01.com (@Foot01_com) June 26, 2024

Autrement dit, on montre courtoisement, mais très directement la sortie au jeune joueur lyonnais. « Si on veut se séparer d’un joueur, on fait une telle offre. La nature de la proposition de l’OL, c’est quasiment du jamais vu », explique à notre confrère une source proche de ce dossier. Il est vrai qu'il est très rare qu'en échange d'une prolongation de contrat un joueur accepte de baisser son salaire, et cela ne sera probablement pas le cas de Rayan Cherki, qui peut légitimement se sentir humilié par ce que lui propose l'Olympique Lyonnais. Il ne faudra donc pas être surpris d'apprendre dans les prochaines semaines que ce dernier va quitter l'OL où certains n'en pouvaient plus de son attitude parfois agaçante à l'encontre de ses coéquipiers en plein match. A travers Rayan Cherki, John Textor fait aussi passer un message à l'ensemble des joueurs de Pierre Sage.