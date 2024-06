L’OL fait une offre démente, Yankuba Minteh regarde ailleurs ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est toujours très offensif en ce début de mercato, et vient de lâcher quasiment 40 ME à Newcastle pour faire venir Yankuba Minteh. Le club anglais est prêt à dire oui, mais pas le joueur qui se voit rester en Premier League.

L’Olympique Lyonnais a décidé d’attaquer le mercato pied au plancher, et John Textor va profiter de la vente des bijoux de famille que sont l’Arena et OL Reign pour injecter de l’argent frais dans le mercato. Le prix payé pour faire venir Moussa Niakhaté en provenance de Nottingham Forrest a bluffé tout le monde, puisque L’Equipe a évoqué la somme de 30 millions d’euros. Etonnant pour un joueur qui n’est pas vraiment titulaire dans un club de bas de tableau de Premier League et qui n’est pas non plus un grand espoir du football puisque le défenseur central a 28 ans. L’OL a de l’argent, et même les clubs anglais sont surpris de voir la formation de John Textor aussi offensive.

Réponse d'ici dimanche soir !

🚨👀 Yankuba Minteh, one to watch in the next 24/48h as Newcastle are still trying to sell him due to Financial Fair Play restrictions.



Olympique Lyon made the best proposal, Minteh’s still keen on Everton move as priority.#NUFC and Minteh in contact to make decision soon. pic.twitter.com/cBN5Ekl8t9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2024

Car à l’approche de la date fatidique de bouclage des comptes du 30 juin, Lyon fait le forcing pour recruter Yankuba Minteh. La pépite gambienne est mise en vente par Newcastle, qui ne l’a pas fait jouer un seul match en raison de son prêt convaincant aux Pays-Bas la saison passée. Les Magpies se donnent 48 heures pour le vendre, afin de rentrer dans les restrictions du fair-play financier de la Premier League. Et pour le moment, selon Fabrizio Romano, l’offre de l’OL est de loin la plus convaincante. Selon le Telegraph, cette proposition approcherait les 40 millions d’euros bonus compris, et pourrait bien être acceptée par Newcastle.

Mais pour encore 48 heures, la patience est de mise car le joueur révélé au Feyenoord préfère rester en Premier League, et signer à Everton qui est candidat à son arrivée. Mais le club de Liverpool est loin d’arriver au niveau de l’offre lyonnaise pour le moment, et l’horloge tourne en faveur de l’OL. Cela même si le joueur ne marque pas de points en faisant savoir sa préférence à Everton par rapport à Lyon. Mais nul doute que tout cela sera rapidement oublié si Minteh signe dans le Rhône, lui qui est considéré comme une pépite très prometteuse du football mondial à seulement 19 ans.