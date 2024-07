L'OL expulse Anthony Lopes, Textor n'en peut plus

Dans : OL.

A l'entame de sa dernière année de contrat avec l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes sait qu'il ne sera que le numéro 2, puisque l'OL mise tout sur Lucas Perri. Mais John Textor ne tient pas à ce que Lopes reste.

La belle histoire entre Anthony Lopes et l'Olympique Lyonnais pourrait mal se terminer. En effet, le gardien de but de 33 ans, membre des Bad Gones dans ses jeunes années et formé à l'OL, a beau avoir encore une année de contrat avec son club de coeur, il a compris que le vent avait tourné et que l'heure n'était plus au sentiment. La signature de Lucas Perri avait rapidement été digérée par Anthony Lopes, qui avait conservé la confiance de Pierre Sage en Ligue 1, mais désormais les choses sont claires, c'est bien le portier brésilien qui sera titulaire la saison prochaine, et Lopes doit accepter de rester sur le banc de touche ou bien, il doit partir. Et selon Le Progrès, les choses ne se déroulent pas vraiment sereinement entre Anthony Lopes et l'Olympique Lyonnais.

Le gardien de but international portugais hésite encore à la suite de sa carrière, mais pour John Textor les choses sont claires, Anthony Lopes doit rapidement partir et ne pas rester dans l'ombre de Lucas Perri. « La direction de l’OL a laissé entendre à son joueur qu’il devait envisager autre chose. John Textor tient à Lucas Perri, 26 ans, qu’il range dans la catégorie des portiers modernes. L’Américain entend l’installer dans le confort, ne pas lui infliger la pression d’un concurrent trop encombrant », révèle Christian Lanier. Et notre confrère de préciser que pour l'instant, Anthony Lopes n'a pas encore trouvé un club qui lui convient. A la fois parce que sportivement, il ne s'y retrouve, mais aussi parce que financièrement, le gardien de but lyonnais est l'un des plus salaires du vestiaire rhodanien et que forcément, il ne se bradera pas. Le dossier pourrait donc rapidement devenir brûlant si les choses s'éternisent, John Textor n'étant pas du genre à apprécier qu'on aille contre sa volonté.