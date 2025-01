L'OL et Liverpool, un accord pour Rayan Cherki ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'avenir de Rayan Cherki suscite bien des interrogations du côté de Lyon. En Angleterre, on est persuadé que tout est joué concernant celui qui est le meilleur joueur de l'OL depuis le début de saison.

L'Olympique Lyonnais n'a pas vraiment brillé jeudi soir en Europa League, mais un joueur rhodanien a tout de même été à la hauteur de ce rendez-vous européen, en dehors de Lucas Perri, c'est Rayan Cherki. Et justement, le milieu de terrain de l'OL a tapé dans l'oeil de nombreux clubs européens, mais surtout d'une équipe légendaire, Livepool. Successeur de Jürgen Klopp sur le banc des Reds, Arne Slot apprécie Cherki, et il a donc demandé à ses dirigeants de se renseigner sur la possibilité de faire signer le joueur français de 21 ans. Ce vendredi, le Liverpool Echo confirme que les deux clubs négocieraient déjà, cependant du côté d'Anfield, on ne s'agite pas, l'idée étant de faire venir Rayan Cherki l'été prochain et pas lors de ce mercato d'hiver.

Liverpool reste calme sur le dossier Cherki

On ne lâchera rien 🦁 pic.twitter.com/UI7XbQiryS — Rayan Cherki (@rayan_cherki) January 19, 2025

L'entraîneur de Liverpool considère qu'il n'y a pas urgence absolue de faire signer le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Et cela tombe bien, car du côté de John Textor, on veut permettre à Paulo Fonseca d'avoir le meilleur effectif possible jusqu'à la fin de la saison pour assurer une qualification en Ligue des champions. Mark Wakefield, journaliste pour le média de Liverpool, précise que si le board des Reds a déjà noué des contacts avec la direction de l'OL, en espérant pourquoi pas un accord lors de ce mercato d'hiver, rien n'a été fait pour forcer la main de Textor. Et cela même si la concurrence de Manchester United et de Tottenham a été évoqué dans le dossier Rayan Cherki. Le leader de la Premier League estime avoir les atouts qu'il faut pour empêcher le milieu de terrain lyonnais de rejoindre les deux autres clubs anglais.