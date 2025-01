EL ‍: L'OL directement qualifié pour les 8es de finale ‍!

Dans : OL.

Par Alexis Rose

8e journée de l'Europa League :

Groupama Stadium.



Olympique Lyonnais - PFC Ludogorets : 1-1.

Buts : Tolisso (54e) pour l’OL ; Almeida (77e) pour Ludogorets.

Pourtant devant au score, l’Olympique Lyonnais s’est fait rejoindre par Ludogorets en fin de match (1-1). Un nul qui permet tout de même à l’OL de s’offrir un vol direct vers les huitièmes de finale de l’Europa League.

Sous les yeux de Paulo Fonseca, présent dans les tribunes du Groupama Stadium aux côtés de John Textor avant sa nomination comme nouvel entraîneur de l’OL, les Gones voulaient l’emporter pour assurer une place dans le Top 8. Mais au terme d’une première période marquée par des occasions des deux côtés, avec notamment un sauvetage de Caleta-Car (10e), de multiples arrêts du gardien bulgare face à Cherki (24e), Tolisso (26e) ou Nuamah (36e, 41e) et un arrêt important de Perri (45e+1), Lyon rentrait aux vestiaires bredouille.

Après la mi-temps, Lyon poussait pour ouvrir le score. Et sur une mauvaise passe en retrait de Son vers Padt, Mikautadze récupérait le ballon en centrant aux 5m50 sur Tolisso, qui n’avait plus qu’à finir dans le but presque vide (1-0 à la 54e).

ET TOLISSO DÉLIVRE L'OL 💥



Poussifs, les Lyonnais trouvent enfin la faille grâce à un Mikautadze rusé qui profite d'une mauvaise passe en retrait pour trouver Tolisso qui finit dans le but vide, Lyon est provisoirement 3ème ⚡️#OLPFC | #UEL pic.twitter.com/rCjL07ytfX — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 30, 2025

Une ouverture du score qui libérait tout le Groupama Stadium, qui remerciait ensuite Perri pour un nouvel arrêt décisif face à Vidal (56e). Dans l'incapacité de se mettre à l’abri, malgré une grosse opportunité de Maitland-Niles (70e), l’OL était à la merci d’un retour de Ludogorets. Et ce qui devait arriver arriva… Sur un contre lancé au milieu d’une défense lyonnaise passive, Cruz servait Almeida, oublié par Niakhaté et qui trompait Perri à bout portant pour remettre les deux équipes à égalité (1-1 à la 77e). Un score de parité qui ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final (1-1), grâce à un énorme arrêt de Perri dans le temps additionnel (90e+1).



Nos Gones concèdent le nul face à Ludogorets mais assurent leur place parmi les huit premiers !



Direction les 8es de finale de l'@EuropaLeague ! 🔴🔵#OLPFC | 1-1 pic.twitter.com/sLM0KKxJbX — Olympique Lyonnais (@OL) January 30, 2025

Malgré ce nul, l’OL termine quand même à la sixième place de cette phase régulière de l’Europa League. Par conséquent, le futur Lyon de Paulo Fonseca jouera directement les huitièmes de finale de la C3 sans passer par la case barrages, avec l'Union Saint Gilloise, le PAOK, le Steaua Bucarest ou l'Ajax Amsterdam comme adversaires potentiels. Mais d'ici là, l'OL devra retrouver la forme. Et pourquoi dans l'Olympico face à l'OM dimanche soir pour mettre fin à une mauvaise série de six matchs sans victoire ?