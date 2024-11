L’OL est ruiné, Ernest Nuamah va encore pleurer

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ernest Nuamah, qui avait fait capoter son transfert vers Fulham l'été dernier, va avoir du mal à attendrir les dirigeants lyonnais cet hiver vue la situation de l'OL.

Première recrue d’ampleur de l’OL version John Textor en janvier 2023, Ernest Nuamah ne parvient pas à répondre aux attentes. Malgré des grosses qualités physiques, la justesse n’est pas au rendez-vous et cela ne pardonne pas en Ligue 1. Résultat, devant l’embouteillage offensif en début de saison, le Ghanéen a été poussé vers la sortie. Malgré sa réticence, le joueur révélé au Danemark avait fini par accepter de signer à Fulham pour permettre à l’OL de faire une grosse vente. Mais au fond du trou et en larmes, Nuamah avait finalement séché la visite médicale pour rester à l’OL, devant des dirigeants et agents sciés par cette tournure inattendue.

Nuamah ne s'impose pas à l'OL !

NUAMAH’S ON A MISSION 🇬🇭⚡ pic.twitter.com/HdMtnzLmrR — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 5, 2024

Six mois plus tard, la rengaine va reprendre mais avec une issue probablement différente. Cette fois-ci, l’OL n’a plus vraiment le choix étant donnée sa situation économique et doit se séparer de plusieurs joueurs à forte valeur marchande. Le Black Star en fait partie et Everton est déjà sur les rangs pour récupérer l’ailier lyonnais. Le site spécialisé sur l’actualité du club de Liverpool, Goodison News, affirme que les Toffees, qui étaient eux aussi bouillants pour récupérer Nuamah l’été dernier, vont rapidement repasser à l’action pour se renforcer dans leur lutte pour le maintien en Premier League. De quoi faire affaire rapidement avec John Textor, qui a reconnu avoir besoin de plusieurs ventes pour sortir du rouge financièrement. Et pour le coup, cela aurait le mérite de ne pas trop affaiblir l’OL, Ernest Nuamah n’ayant toujours pas réussi à devenir un pion essentiel de l’attaque lyonnaise ces dernières semaines.

Il reste à connaitre la position du joueur, qui semblait très réticent à l’idée de quitter le Rhône l’été dernier, mais qui va certainement devoir se faire une raison sur son avenir sportif devant l’urgence de la situation, et surtout le fait qu’il ne s’impose pas du tout à l’OL.