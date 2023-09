L'OL est nul, Marcelo Gallardo a été cash

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Gennaro Gattuso est plus que jamais favori pour devenir entraîneur de l'OL. Il faut dire qu'il est intéressé par le poste, contrairement à d'autres techniciens approchés par le club rhodanien. Dernier exemple en date, l'Argentin Marcelo Gallardo.

A l'instar du numéro 6 cet été, l'OL va devoir se contenter d'un quatrième voire d'un cinquième choix pour le poste d'entraîneur. Après le licenciement de Laurent Blanc, Gennaro Gattuso apparaît comme le probable futur entraîneur des Gones. Un choix qui ne fait pas forcément rêver les supporters, au vu notamment des difficultés récentes de l'Italien pour obtenir des résultats sur le long terme. Néanmoins, l'OL pouvait-il viser mieux ? En effet, John Textor a sondé plusieurs autres coachs sans aucune concrétisation au final. Le cas le plus marquant et le plus médiatisé concerne l'Autrichien Oliver Glasner, entraîneur à succès en Bundesliga mais suivi par l'équipe d'Allemagne dans le même temps.

Gallardo évite aussi le bourbier lyonnais

Le média argentin TyC Sports en rajoute une couche en annonçant que l'OL a aussi raté son coup avec Marcelo Gallardo. L'ancien entraîneur de River Plate est libre et possède une belle cote en Europe. Annoncé proche de l'OM et du PSG cet été, Gallardo s'est finalement montré exigeant sur le plan sportif notamment avec les Phocéens. De quoi laisser penser que le bancal projet lyonnais aurait bien du mal à le séduire, ce qui s'est vite confirmé dans les faits.

"La direction de l'Olympique Lyonnais a contacté des proches de Gallardo pour connaître ses intentions. Ces derniers ont remercié pour la proposition mais ont refusé l'offre au motif que l'Argentin n'est pas intéressé par le projet sportif"



« La direction de l'Olympique Lyonnais a contacté des proches de Gallardo pour connaître ses intentions. Ces derniers les ont remercié pour la proposition mais ont refusé l'offre au motif que l'Argentin n'est pas intéressé par le projet sportif », a révélé Tyc Sports tout en précisant que Villarreal avait subi le même sort ces derniers jours. Une issue frustrante mais finalement compréhensible pour les supporters lyonnais, lesquels connaissent mieux que quiconque les errements actuels de l'OL.