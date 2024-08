L’OL est d’accord, Lepenant va partir

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

L’Olympique Lyonnais est sur le point d’enregistrer un départ. De retour de blessure mais barré par les arrivées à son poste au mercato d’hiver, Johann Lepenant est sur le point de rejoindre une autre formation de Ligue 1 sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

La saison de l’Olympique Lyonnais s’annonce excitante. Après un exercice 2023/2024 qui a vu les Gones passer par tous les états, et du maintien aux places européennes, l’OL disputera bien, à la surprise générale après la première partie de saison du club rhodanien, la Ligue Europa. Pour cela, John Textor se montre actif sur le marché des transferts pour bâtir un effectif capable d’enchaîner des rencontres tous les trois jours. Certains joueurs sont arrivés mais d’autres doivent partir. L’OL a créé un loft avec la présence de Dejan Lovren, Paul Akouokou, Amin Sarr et Sinaly Diomandé, qui sont priés de trouver une nouvelle équipe avant la fin août. Autre joueur qui n’a sans doute plus sa place dans le groupe, Johann Lepenant, qui est d’ailleurs sur le point de rejoindre une autre équipe de Ligue 1 dans les prochains jours selon les informations de Ouest-France.

Lepenant proche d’être prêté à Nantes

MERCATO #FCNantes Il pourrait être la deuxième recrue nantaise (accord Lyon et Nantes trouvé vendredi)https://t.co/8CGbMJ82Xi — David Phelippeau (@dphelippeau) August 4, 2024

Selon le média local, l’Olympique Lyonnais et le FC Nantes ont trouvé un accord ces derniers jours pour le prêt avec option d’achat du joueur de 21 ans en Loire-Atlantique. Blessé au genou avec l'Équipe de France Espoirs contre l’Autriche en novembre 2023, Lepenant a ensuite vu son temps de jeu être considérablement réduit en deuxième partie de saison après les arrivées au même poste de Nemanja Matic et Orel Mangala. Un départ pour se relancer paraît être l’option la plus crédible, et l’ancien joueur de Caen pousse d’ailleurs pour rejoindre les Canaris. Il ne manque que quelques détails afin que l’opération aboutisse. Après deux saisons passées à l’OL, Lepenant va tenter de redonner un élan à sa carrière, lui qui n’a été titulaire qu’à six reprises en Championnat en 2023/2024. Actuellement retenu avec l'Équipe de France Olympique de Thierry Henry, le milieu de terrain doit retrouver son futur club à son retour de sélection.