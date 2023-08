L'OL envoie du rêve, la sortie qui ne passe pas

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Encadré par la DNCG, l'Olympique Lyonnais ne peut pas pleinement se renforcer sur le marché des transferts, malgré un rachat du club. Les supporters sont très inquiets même si le club rhodanien tente de voir des raisons d'y croire.

Septième du championnat la saison dernière, l'OL a une nouvelle fois raté une qualification en coupe d'Europe. Un immense échec pour un club qui était habitué aux grandes soirées de Ligue des Champions auparavant. Pénalisé sur son mercato, Lyon a vu son effectif être affaibli, notamment avec le récent départ de Castello Lukeba. La nouvelle saison de la Ligue 1, à 18 clubs, risque d'être encore plus compliquée pour l'OL qui n'a pas pu s'améliorer comme espéré. Toutefois, le trio d'attaque Lacazette, Barcola et Cherki est un dernier motif d'espoir pour les supporters rhodaniens. Sur son compte Twitter, Gaël Berger s'est laissé enflammer par la perspective d'une grosse saison des trois buteurs lyonnais. Avant d'être rattrapé par un fan des Gones, moins enthousiaste. « Avant de lancer la saison, il y a quelques doutes et un peu de crainte qui escorte l’OL. Mais quand on aligne un trio d’attaque Lacazette - Cherki - Barcola, il y a aussi énormément d’espoir. Ce trio-là, je ne l’échangerai contre aucun autre en L1. Allez l’OL » a confié le rédacteur en chef d'OL Média qui croit malgré tout en une grosse saison de Lyon, grâce au trio Lacazette, Cherki, Barcola.

Une grande saison pour l'OL ? Il y a de l'espoir

Un avis visiblement pas partagé par tous les fans lyonnais, comme ce supporter qui remet en cause l'objectivité du chef des programmes d'OL Play, alors que Laurent Blanc ne semble plus être prêt à continuer avec Lyon et que la grande majorité des fans sont défaitistes concernant la saison à venir pour le club sept fois champion de France. Gaël Berger s'est ensuite défendu, expliquant qu'il restait dans la mesure et ne se fiait pas à quelques matchs, tout en restant globalement confiant. « J’évite simplement d’être celui qui pense qu’on joue le titre quand on gagne 2 matchs, ou qu’on va descendre quand on en perd 2. La mesure c’est pas mal aussi. Surtout quand la saison n’a pas encore commencé. J’évoque seulement des doutes et des espoirs. Et je maintiens que notre trio d’attaque (talentueux, formés au club) est une formidable source d’espoir. Rien de plus » a assuré le fervent défenseur de l'OL, qui croit fermement que l'attaque lyonnaise est un motif d'espoir, malgré les nombreux doutes et incertitudes. Lyon dispute son premier match en Ligue 1 ce dimanche 13 août contre Strasbourg et sera très attendu après un été particulièrement mouvementé.