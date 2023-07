L'OL enchaîne les défaites, zéro inquiétude pour Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Samedi, l'OL a subi un nouveau revers en préparation sur le terrain du Celta Vigo (1-0). Un résultat et une copie inquiétants pour les supporters, mais pas pour Laurent Blanc. L'entraîneur lyonnais n'a qu'un impératif : être prêt à Strasbourg le 13 août prochain.

Les matchs de pré-saison conditionnent-ils la réussite de la saison d'un club ? Si oui, l'OL a bien du souci à se faire. Les Lyonnais ont perdu trois de leurs quatre matchs de préparation cet été. Ils n'ont réussi à inscrire que deux petits buts pour quatre encaissés. Des difficultés encore visibles samedi soir en Espagne. L'OL a été battu 1-0 par le Celta Vigo avec une copie délivrée très loin d'être celle d'un candidat au top 5 en Ligue 1. Les supporters se posent des questions sur l'effectif lyonnais mais aussi sur la patte de l'entraîneur.

Blanc focalisé sur la reprise de la Ligue 1

Les doutes persistent et se renforcent sur l'apport tactique de Laurent Blanc à l'OL. Les défaites ne seraient-elles pas le reflet de son problème à faire jouer l'équipe ? Non répond l'intéressé. Malgré la spirale négative, Blanc ne veut pas paniquer. Il est conscient que les Lyonnais ont encore perdu mais rien d'anormal pour lui. Le Celta Vigo et le RWDM n'étaient que des étapes, bien anecdotiques par rapport à la 1ère journée de Ligue 1 qui arrive. C'est à Strasbourg que son équipe devra être définitivement prête.

« Comme vous le savez, on joue les matchs amicaux mais on travaille aussi beaucoup pendant la semaine. On n’est pas dans les meilleures conditions physiques mais ça vient, on a commencé. On a aujourd’hui des joueurs qui ont fini par 90 minutes, on a récupéré n’oublions pas quatre joueurs. Ça fait 40 % de l’équipe donc voilà. Je sais qu’il y en a qui vont dire qu'on a encore perdu. On a encore perdu oui mais le match à gagner c’est le 13. D’autres équipes aussi ont perdu des matchs amicaux... », a t-il lâché à OL Play. Une manière de botter en touche que Blanc devra assumer en cas de raté lyonnais en début de championnat.