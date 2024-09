L’OL en crise, il sauve Sage et incendie Textor

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La défaite de l’OL face à l’OM fait très mal à Pierre Sage, lourdement critiqué y compris en interne après ce match fou durant lequel son équipe a joué pendant toute la partie à onze contre dix.

Les premiers doutes commencent à fleurir au sujet de Pierre Sage après le début de saison poussif de l’Olympique Lyonnais. Battus par Rennes et Monaco en entame de championnat, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont concédé une défaite au terme d’un match à rebondissements contre l’Olympique de Marseille dimanche soir. Devant au score et en supériorité numérique durant toute la rencontre, l’équipe de Pierre Sage s’est écroulée et a finalement concédé la défaite dans le temps additionnel. Un match qui risque de laisser des traces chez les joueurs, lesquels commencent à douter du coaching de leur entraîneur, comme le révélait L’Equipe en ce début de semaine. Néanmoins, toutes les responsabilités ne doivent pas revenir à Pierre Sage selon Kevin Diaz, lequel a pris la parole sur les ondes de RMC pour défendre l’entraîneur français de 45 ans.

Kevin Diaz prend la défense de Sage et enterre Textor

« Je trouve que les gens sont très durs avec les entraîneurs en général. Je ne suis pas indulgent mais compréhensif sur la difficulté du travail de l’entraîneur. Pierre Sage, quand tu regardes ce match entre l’OL et l’OM, tu te dis que Lyon ne fait pas un mauvais match. Lyon a bousculé Marseille et s’est créé beaucoup d’occasions, mais l’équipe n’a pas réussi à marquer dans ses temps forts et a ensuite eu de grosses difficultés lorsque Marseille a réussi à sortir. Je ne suis pas sûr que ce soit le problème de l’entraîneur quand Garcia met une frappe taupée ou quand Rowe met une frappe imparable à la dernière seconde » a lancé Kevin Diaz avant de s’attaquer à la gestion de l’OL et notamment à son propriétaire John Textor qui lui en revanche, peut faire l’objet de critiques justifiées selon le consultant.

« On peut parler de la gestion des émotions mais on peut surtout parler de la gestion globale de l’OL par rapport à celle de l’OM sur les dernières semaines. Car à Marseille, on a vu une équipe qui avait un cap, qui même à 10 contre 11 avait un général sur le terrain avec Hojbjerg, un capitaine sur le banc avec De Zerbi et un capitaine dans les couloirs avec Benatia. Si je compare l’OL et l’OM, il y a une direction à Marseille alors qu’à Lyon, entre le président qui fait des déclarations lunaires, l’entraîneur qui est jeune et l’effectif qui est complètement déséquilibré... J’aime beaucoup Lacazette, mais ce n’est pas Pierre Sage qui a raté un penalty décisif avant la mi-temps, ce n’est pas lui qui a raté les occasions de Mikautadze. Je trouve que Sage maîtrise bien le club et la barre malgré les vents contraires » estime le consultant, pour qui Pierre Sage est bien moins responsable des maux de l’OL que son président John Textor. De nouvelles critiques à l’encontre du propriétaire américain, lequel fait de plus en plus l’unanimité contre lui, que ce soit vis à vis des supporters ou des observateurs neutres.