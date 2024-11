L’OL désigne les trois joueurs à éjecter cet hiver

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal sera agité à l’OL, qui doit vendre pour améliorer sa situation financière et Le Progrès a révélé les trois joueurs que le club rhodanien souhaitait faire partir en priorité durant le mois de janvier.

Epinglé par la DNCG, qui a prononcé une interdiction de recrutement et une rétrogradation à titre conservatoire, l’Olympique Lyonnais sera actif au mois de janvier. L’objectif de John Textor et des dirigeants rhodaniens sera de vendre un maximum de joueurs et si possible, ceux sur lesquels Pierre Sage ne compte pas. Car lors de sa conférence de presse samedi, le patron de l’OL a rappelé que l’objectif était de se qualifier pour la Ligue des Champions et par conséquent, le but n’est pas de vider l’effectif de ses meilleurs joueurs dès le mercato hivernal. Pour cela, il faudra conserver Malick Fofana et Rayan Cherki, deux joueurs que Lyon ne veut pas vendre cet hiver.

A en croire les informations du Progrès, trois éléments ont en revanche été identifiés comme des joueurs à faire partir absolument en janvier prochain. Il s’agit de Gift Orban, Wilfried Zaha et Warmed Omari, trois joueurs qui ne jouent quasiment pas sous les ordres de Pierre Sage depuis le début de la saison. L’attaquant nigérian, recruté il y a un an en provenance de La Gantoise, devrait pouvoir trouver chaussure à son pied car son profil reste intéressant pour un certain nombre de clubs. En ce qui concerne Zaha et Omari en revanche, leurs départs ne serviraient qu’à alléger la masse salariale du club car ils ne sont que prêtés et ne rapporteront donc pas d’indemnité de transfert à l’OL.

De plus, rien ne dit à ce jour que Galatasaray et Rennes sont d’accord pour casser leur prêt et cette décision n’appartiendra pas aux dirigeants lyonnais. En ce qui concerne Fofana et Cherki, leurs noms sont bien cités par Le Progrès, mais le média rhodanien estime que les concernant, un départ est davantage planifié pour l’été prochain, au moment où leur valeur marchande sera au plus haut. Reste maintenant à voir si entre ce que veut l’Olympique Lyonnais et ce qui sera réalisable cet hiver, il y aura un écart important ou pas. Car la cohérence de l’effectif est cruciale mais la survie financière du club l’est encore plus et tout le monde s’accordera sur ce point.