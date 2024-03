L'OL de Textor humilié, les fans du PSG sans pitié

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a sombré face au RC Lens ce dimanche soir en Ligue 1. Au classement, les Gones prennent encore un peu plus de retard sur la concurrence.

Il y a quelques jours, John Textor avait fait une sortie remarquée sur la Ligue 1 et le PSG. Le propriétaire de l'OL regrettait la trop grosse domination du club de la capitale, accusé de ne rien laisser aux autres équipes. Pourtant, à y regarder de plus près, ce n'est pas forcément vrai. Que ce soit concernant la Coupe de France et même la Ligue 1, le PSG n'est pas toujours gagnant. L'OL, en revanche, déçoit énormément malgré son énorme budget. Au soir de la 24e journée du championnat de France, les Gones sont 11èmes et pointent à 27 points du PSG, alors que son dauphin n'est autre que... le Stade Brestois. Sur les réseaux sociaux, les fans franciliens rigolent de la situation et remettent John Textor à ses études.

John Textor se prend un karma terrible

Merci beaucoup to the wonderful supporters of @OL . My mother was a proud 🇫🇷 woman and I know she loved our project in Lyon….and I know she would be moved by your love and support. ♥️💙 https://t.co/AHm6CL75Qz — John Textor (@_JohnTextor_) February 25, 2024

Après le revers lyonnais contre Lens, on pouvait notamment voir comme commentaires via X : « 11eme du classement après 24 journées, à 27 points du psg , la concurrence déloyale c'est la faute d'un club état selon John Textor mdrrrr. Cachez ces mauvais résultats mauvais choix derrière le PSG, classique » : « Personne n’a prévenu John Textor qu’il ne se battait pas pour la 2eme place ? Pas cool les mecs » ; « John Textor est magique. Taper sur le PSG pour faire oublier la médiocrité de son OL... Dire que le PSG tire la L1 vers le bas c'est vraiment se foutre de la tronche du monde. Ce qui tue la L1 c'est la fiscalité française avant toute chose, pas QSi » ; « Après ces histoires de concurrence sont à double tranchant. Je pense que Textor aurait dû s’abstenir de parler du PSG cette saison. Si Lyon avait été dans la course au titre, j’aurais compris et ça a aurait été de bonne guerre. Du coup le 0-3 d’hier lui revient en pleine face » ou encore « Textor fait la même erreur qu'Aulas il y a dix ans. Le problème ce n'est pas le PSG mais le modèle économique de la Ligue 1. PS : Le PSG n'a pas des moyens démesurés par rapport aux autres grands clubs européens ». A noter qu'il y a quelques jours, ce sont John Textor et l'OL qui se faisaient lourdement critiqués pour avoir changé une bonne partie de leur effectif à coups de millions lors du dernier marché des transferts hivernal.