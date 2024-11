L'OL cale, Lacazette l'accuse

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL a laissé filer deux points que les Lyonnais étaient en mesure de prendre ce samedi soir à Reims. Pour Alexandre Lacazette, ses coéquipiers et lui doivent impérativement corriger ce gros problème.

Il n'était pas furieux, mais le buteur de l'Olympique Lyonnais avait tout de même la mine sombre au moment d'évoquer en direct au micro de DAZN le 1-1 obtenu par l'équipe de Pierre Sage en déplacement au stade Delaune. Car pour Alexandre Lacazette, il est évident que Lyon devait s'imposer à Reims et qu'il ne faut s'en prendre qu'aux joueurs lyonnais suite à ce score de parité. « On fait une mauvaise entame au retour des vestiaires et ils égalisent sur un coup de pied arrêté. C’est ce qui fait notre défaut cette saison, on entre mal en deuxième mi-temps. On le paie encore contre Reims ! Pour nous, c'est deux points de perdus. Même s’il ne faut pas enlever le mérite à Reims qui a bien joué. On ne peut que s’en vouloir à nous-même et il faut de nouveau se reconcentrer sur une autre compétition jeudi contre Qarabag », a prévenu le capitaine de l'Olympique Lyonnais, conscient que son équipe ne peut pas laisser filer des points au classement de Ligue 1 si l'OL veut se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.