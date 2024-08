L’OL brade le futur Lukeba, le projet Textor est « ‍effarant ‍» ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Contre toute attente, l’OL a acté le départ de Mamadou Sarr à Strasbourg pour 10 ME. Un transfert incompréhensible de plus à mettre à l’actif de John Textor, dont le projet est de moins en moins lisible.

Grand talent du centre de formation de l’Olympique Lyonnais et numéro 3 dans la hiérarchie de Pierre Sage en défense centrale derrière Duje Caleta-Car et Moussa Niakhaté mais devant Adryelson, Mamadou Sarr est sur le départ. L’Equipe a révélé l’information mardi soir, un accord a été trouvé entre l’OL et Strasbourg pour le transfert de l’international U19 français, un choix incompréhensible aux yeux des supporters lyonnais. Auteur d’une excellente saison lors de son prêt à Molenbeek l’an passé, le natif de Martigues avait tout pour s’imposer comme un titulaire en puissance dans les mois à venir. En ce sens, le choix de John Textor n’a aucune explication logique selon Walid Acherchour, lequel a dézingué dans les grandes largeurs le projet de l’homme d’affaires américain sur les ondes de RMC.

OL : Sarr vendu en urgence, stupeur à Lyon ! https://t.co/iKikcO7Dwe — Foot01.com (@Foot01_com) August 21, 2024

« Les spécialistes belges nous disent le plus grand bien de Mamadou Sarr, qui était à Molenbeek la saison dernière, il a été très bon là-bas. Pour les suiveurs lyonnais, c’est vraiment le joueur de la formation lyonnaise comme Lukeba qui devait sortir chez les pros. Il était n°3 dans la rotation des défenseurs centraux de l’OL derrière Caleta-Car et Niakhaté et ils le vendent pour 10 ME à Strasbourg. C’est quand même fou. C’est Strasbourg qui va chercher un prospect de Lyon. C’est quand même un message fort de voir qu’ils n’arrivent pas à vendre Cherki ou les autres indésirables » a lancé celui qui est également consultant pour DAZN, avant de poursuivre.

Walid Acherchour atomise John Textor

« Pour compenser, tu te rabat sur un jeune qui devait se développer dans ton club et devenir un titulaire. Plus ça avance, moins je comprend la stratégie de John Textor. Tu sors Sarr et tu te retrouves avec seulement trois défenseurs centraux dans une saison où tu es en Europa League et où tu dois aller chercher un top4 en Ligue 1. Sincèrement, je suis effaré par la gestion lyonnaise. On expliquait que les 10 derniers jours allaient être importants pour l’OL et on reçoit cette information, franchement je ne comprends pas » a pesté Walid Acherchour, sous le choc face à cette information qui a surpris plus d’un observateur, il faut bien le dire. Dans l’obligation de vendre pour un total de 100 ME afin de se conformer aux promesses faites à la DNCG au début de l’été, John Textor se retrouve coincé et dans l’obligation d’accepter la première offre venue, quelque soit le joueur concerné. A ce rythme, la fin du mercato s’annonce pénible à Lyon.