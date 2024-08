L’OL aura la peau des indésirables sur le gong

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OL est à l’arrêt depuis la signature de Georges Mikautadze il y a plusieurs semaines. Le club rhodanien cherche à dégraisser avant de songer à quelques renforts de dernière minute.

Emballant dans un premier temps avec les signatures d’Abner mais surtout de Moussa Niakhaté et de Georges Mikautadze, le mercato estival de l’Olympique Lyonnais commence doucement à devenir inquiétant. Il faut dire que les Gones doivent encore se renforcer au milieu de terrain mais pour l’instant, Pierre Sage et les supporters de l’OL ne voient rien venir. L’explication est simple, David Friio et John Textor sont actuellement concentrés sur les joueurs à faire partir, plus que sur ceux à faire venir. L’Olympique Lyonnais s’est engagé devant la DNCG à vendre un certain nombre de joueurs et pour l’instant, seuls Jake O’Brien, Johann Lepenant et Skelly Alvero ont fait leurs valises.

Plusieurs indésirables ont clairement été identifiés, d’Anthony Lopes à Sinaly Diomandé en passant par Dejan Lovren mais pour l’instant, rien ne bouge. De quoi inquiéter Hugo Guillemet, spécialiste du mercato de l’OL pour L’Equipe, même si le journaliste du quotidien sportif pense que tout va se décanter dans les dix derniers jours du mercato, soit à partir de la semaine prochaine. « Oui je trouve inquiétante la lenteur à vendre… mais difficile de sortir des joueurs qui ne sont pas particulièrement demandés et qui ont de si gros salaires. Ça va s’accélérer dans les 10 derniers jours, à coup sûr » a lancé le journaliste sur son compte X, avant d’apporter quelques précisions sur les dossiers Florent Sanchez et Mohamed El Arouch.

Accélération la semaine prochaine au rayon des départs ?

« Sanchez j’ai dit que ça a capoté. El Arouch est à Rio (ndlr : pour signer à Botafogo) il est très content, ça va pas tarder à signer je pense » a ajouté Hugo Guillemet. Il faudra cependant plus que le départ de Mohamed El Arouch pour satisfaire John Textor, qui espère ficeler une ou deux grosses ventes d’ici la fin de l’été. Le nom de Rayan Cherki revient en boucle mais jour après jour, les portes se referment pour l’international espoirs français, que ce soit au Borussia Dortmund ou au RB Leipzig. De son côté, Maxence Caqueret ne croule pas sous les offres. Deux dossiers sensiblement complexes qui reflètent à merveille les difficultés actuelles de l’OL sur le volet des départs.