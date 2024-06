L'OL attaqué par l'Arabie Saoudite, ça suffit ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est une cible privilégiée de l'Arabie Saoudite pour cet été, et cela peut causer de gros dégâts. Les gros moyens financiers des clubs saoudiens font trembler le club rhodanien.

Après un été 2023 qui a révolutionné la planète football avec l’achat de nombreux joueurs majeurs, et pas forcément au bord de la retraite comme Cristiano Ronaldo, l’Arabie Saoudite a annoncé la couleur pour 2024 en souhaitant frapper encore très fort. Pour le moment, il n’y a pas de prises majeures mais les clubs saoudiens se placent pour réaliser des gros coups. Et visiblement, après avoir fait venir Neymar du PSG ou Renan Lodi de l’OM, c’est l’OL qui est le club français qui passionne le Royaume du Golfe.

Trois cadres ciblés, ça grince à l'OL

Ce sont désormais trois joueurs qui sont ciblés par l’Arabie Saoudite, dont les moyens financiers sont toujours impressionnants financièrement, même s’il n’est pas aussi évident que cela de savoir concrètement le club qui est intéressé parfois. Le plus connu est bien évidement Alexandre Lacazette, qui est courtisé par Al-Qadisiya. Le Général a reçu une offre de deux ans, avec un salaire de 2 millions d’euros par mois, et est forcément très tenté. Selon Olympique et lyonnais, il hésite encore à quitter le nid familial, lui qui a récemment été papa, pour une dernière aventure à l’étranger et forcément très dépaysante et avec une croix sur le haut niveau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Même chose pour Clinton Mata, qui se voit offrir une situation très confortable à 31 ans, mais l’OL compte sur lui pour les années à venir, avec encore deux ans de contrat. Le défenseur polyvalent ne compte pas aller au forcing pour partir, mais il sera difficile de le retenir en cas de très belle offre y compris pour l’OL. Enfin, dans un dossier plus simple car Lyon serait prêt à le libérer en cas de demande, Anthony Lopes est aussi dragué dans le championnat saoudien, par un club encore inconnu. Le gardien franco-portugais préfère rester à Lyon pour terminer son contrat, et avoir peut-être la chance de connaitre une dernière belle saison dans le Rhône. Mais comme ses deux collègues, Lopes n’est certain de rien en ce début de mercato encore indécis. Pour l’OL, comme pour ses joueurs, qui reçoivent des offres difficiles à refuser.