L'OL a une équipe à 129ME, il n'y a plus d'excuse

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Avec un mercato incomplet en apparence et des matchs de préparation mitigés, l'OL est dans le flou avant son premier match de Ligue 1. Les Lyonnais peuvent-ils se mêler à la lutte pour le podium ? Ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour y parvenir en tout cas.

Marseille a impressionné, le PSG a assuré, Lille et Monaco ont fait le travail. La pression est donc grande sur les épaules des clubs qui jouent dimanche et notamment sur celles de l'OL. Les Lyonnais démarrent avec un déplacement difficile à Rennes. Difficile de savoir si les Lyonnais seront prêts sans Alexandre Lacazette qui sort des JO. Les matchs de préparation n'ont pas été tous merveilleux avec un beau succès à l'Union Berlin 4-0 mais des revers contre Arsenal et St Pauli. L'OL avance masqué sur le plan sportif, ce qui est un paradoxe au vu de son mercato clinquant sur le plan financier.

L'OL aligne un onze à 129 ME

L'OL a été le club le plus dépensier de Ligue 1 avec le PSG. Les Lyonnais ont investi 130 millions d'euros en tout, recrutant notamment Moussa Niakhaté, Georges Mikautadze et Abner. Si le milieu de terrain lyonnais reste un chantier dans le sens des arrivées comme des départs, l'OL a de quoi faire dès le mois d'août en théorie. Une analyse confirmée par le site Sportune qui a analysé le potentiel des Gones d'un point de vue financier.

Avec son onze type incluant Lacazette mais aussi Perri, Tagliafico, Niakhaté, Caleta-Car, Maitland-Niles, Tolisso, Matic, Benrahma, Caqueret et Mikautadze, l'OL possède une équipe à haute valeur marchande. Ce onze pèse 129 millions d'euros selon Sportune, lequel se base sur les indemnités de transferts et sur les estimations de type Transfermarkt. Cela donne 12 millions d'euros en moyenne par joueur avec Niakhaté à 32 millions d'euros, Caqueret à 20 millions d'euros et Mikautadze à 18,5 millions d'euros. Dans l'autre sens, Matic ne coûterait que 2,5 millions d'euros et Tolisso 5 millions d'euros. Cependant, même en Ligue 1, le prix d'un effectif n'offre aucune garantie de succès à un club.