L'OL a trouvé son nouveau Neymar, tout est pardonné

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1 au Groupama Stadium, l'OL a enchainé face au FC Nantes. Une belle victoire 2 buts à 0 en grande partie due à la performance de Rayan Cherki.

Tout va très vite dans le monde du football et Rayan Cherki peut s'en apercevoir. Le jeune milieu de terrain de l'OL, sifflé et poussé vers la sortie il y a quelques semaines, est en train de totalement changer la donne à Lyon. Depuis son départ avorté l'été dernier et sa prolongation de contrat qui en a découlé, l'international Espoirs français enchaine les bonnes prestations. Titulaire ce dimanche pour la réception de Nantes en Ligue 1, Cherki a fait très fort, se montrant particulièrement inspiré et tourné vers le collectif. Une attitude saluée par les fans et observateurs de l'Olympique Lyonnais, qui en redemandent. D'ailleurs, le joueur a eu le droit à une belle acclamation de la part du Groupama Stadium.

Rayan Cherki en feu, les fans de l'OL sont choqués

Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été les commentaires positifs concernant Cherki. Via X notamment, on pouvait voir comme posts sur le sujet : « Ovation méritée pour Rayan Cherki qui passe devant le virage Nord. Alors qu'il y a à peine un mois, c'était encore un paria ! » ; « Cherki… peut-être que Neymar n’a jamais quitté la ligue 1 en fait » ; « Tweet risqué : Cherki est plus technique que Yamal » ; « On a Rayan Cherki et Malick Fofana, ce n'est pas un rêve les mecs » ; « Je sais qu’il faut pas s’enflammer sur Rayan Cherki mais j’en ai envie. Retenez-moi. L’action à la 36ème wouah c’est pas souvent qu’on voit ça » ou encore « Espérons que Rayan Cherki va poursuivre sur cette voie et lancée. Il est tellement au-dessus quand il est comme ça. Et en plus il est à chaque fois décisif ». L'OL, qui reste sur une série de 4 victoires de suite, est de nouveau en pleine confiance. Les hommes de Pierre Sage auront une belle occasion d'enchainer un peu plus lors de la prochaine journée de Ligue 1, qui aura lieu au Havre.