Amine Zouhzouh, la révélation qui fait saliver l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais est sur une nouvelle piste et est parti au Maroc pour essayer de trouver un milieu offensif qui marche fort.

En changeant complètement son équipe de recrutement et de scouting, l’Olympique Lyonnais a pu s’offrir des joueurs inattendus l’hiver dernier. Et encore, la nouvelle cellule dirigée par Matthieu Louis-Jean (notre photo) n’était qu’en rodage après son arrivée tardive dans la saison, ce qui a débouché sur des achats de joueurs confirmés en même temps que certains grands espoirs. Mais pour cet été, l’OL va être obligé de lever des options d’achat onéreuses, et d’enregistrer quelques départs également. Résultat, aller dénicher la perle rare dans des championnats secondaires est clairement un objectif du club rhodanien dans les prochaines semaines.

Déjà un essai en Ligue 1 sans réussite

Cela se traduit ce vendredi soir par l’intérêt révélé de l’OL pour Amine Zouhzouh. Un nom facile à retenir mais un joueur encore méconnu en Europe, tout simplement parce que ce milieu offensif de 24 ans évolue au Maroc, une ligue peu suivie en France. Il y brille avec le club des FAR de Rabat, avec qui il a inscrit 9 buts et délivré 10 passes décisives. Issu de l’académie Mohamed VI comme Azzedine Ounahi, Amine Zouhzouh avait tenté une première expérience à Angers sans parvenir à s’y imposer. C’était en 2019 et depuis, le joueur a pris du coffre et semble prêt pour un nouveau défi.

Selon Foot Mercato, son départ en Europe est largement envisageable et l’OL est sur le coup, tout comme Getafe, Sankt-Pauli et le Bétis Séville. Mais pour le moment, le club russe de Makhatchkala a pris les devant avec une première offre, mais impossible de savoir si elle atteint les 2 millions d’euros demandés par le club de Rabat. La course est ouverte, et les dirigeants lyonnais ne sont actuellement pas encore au stade d’une offre, même si cet intérêt démontre que les révélations du monde entier sont désormais suivies par l’OL, qui veut réussir quelques beaux coups de la sorte sur les prochains marchés des transferts.