L'OL à l'assaut de Konan le Rémois

Par Mehdi Lunay

Déjà tourné vers le prochain mercato, l'OL réfléchit à un nouveau latéral gauche alors qu'Emerson ne devrait pas rester. Un joueur plaît beaucoup aux recruteurs lyonnais, Ghislain Konan du Stade de Reims qui possède un beau rapport qualité-prix.

La difficile saison de l'OL en 2021-2022 a clairement mis en évidence les manques de l'effectif à de nombreux postes. Parmi les sujets qui fâchent à Lyon depuis plusieurs saisons, revient sans cesse la question de l'arrière gauche. Le club rhodanien cherche le profil idéal mais il s'est souvent raté sur les derniers mercatos. Maciej Rybus, Fernando Marçal, Youssouf Koné entre autres, aucun n'a réellement donné satisfaction au poste si bien que Cornet a même joué piston gauche la saison passée. Le prêt d'Emerson l'été dernier était une solution temporaire qui n'a complétement marché et qui se terminera de toute façon en juin prochain.

Gratuit et performant, Konan coche les cases à l'OL

Henrique est un remplaçant correct mais le costume de titulaire semble trop grand pour le Brésilien. C'est donc Bruno Cheyrou et la cellule de recrutement de l'OL qui devront s'activer pour trouver enfin l'élu pour un poste qui est le talon d'Achille de l'équipe. Tout ceci avec des finances peut-être limitées pour l'été prochain. Mais, la ligue 1 regorge de pépites et l'OL devrait aller du côté de Reims.

L’OL apprécierait le profil de Ghislain Konan.



La cellule de recrutement s’intéresse au rémois notamment pour sa très bonne saison et de son statut d’agent libre en fin de saison.



Plusieurs autres clubs sont aussi à l’affût.



(Foot Mercato) pic.twitter.com/Ezl6FV8Ksi — Only Gones (@OnlyGones) April 20, 2022

En effet, selon Footmercato, les Lyonnais veulent recruter Ghislain Konan au prochain mercato. L'Ivoirien de 26 ans a séduit les observateurs français du côté du Stade de Reims où il est arrivé en 2018 en provenance de Guimaraes, au Portugal. Konan fait partie des meilleurs du championnat de France à son poste et l'international ivoirien s'est aussi montré très performant lors de la dernière CAN. Surtout, il arrive en fin de contrat et sera donc gratuit dans deux mois. Il représente une opportunité très intéressante pour l'OL qui devra le convaincre de venir dans le Rhône. Lyon pourrait ainsi renouer avec une habitude héritée de ses grandes années dans les années 2000, le recrutement de très bons éléments dans des clubs moins huppés de Ligue 1.