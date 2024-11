L'ASSE a été sympa avec l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La deuxième période de l’OL contre l’ASSE n’a pas du tout plu à Sidney Govou, lequel a regretté l’attentisme des joueurs de Pierre Sage, qui auraient pu le payer très cher face à un adversaire plus vigoureux.

Auteur d’une superbe première mi-temps, l’Olympique Lyonnais s’est complètement arrêté de jouer dans le second acte, dimanche soir face à Saint-Etienne dans le derby. Dominateurs et très actifs avant le repos, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont laissé leurs ambitions de jeu au vestiaire et se sont contentés de défendre en laissant le ballon aux Stéphanois après le repos. Un choix de Pierre Sage ou une situation subie par l’OL ? Dans les colonnes du Progrès, Sidney Govou s’est posé la question. Et pour le consultant de Canal+, il est clair que cela ne doit pas se répéter à l’avenir car aux yeux de l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, un adversaire plus habile que l’ASSE aurait puni les Gones après une telle deuxième période.

« Après une première période consistante, l’OL a été en difficulté. Face à une meilleure équipe que ce Saint-Étienne-là, la victoire n’aurait peut-être pas été au bout. Dans un derby, la manière importe peu, mais il subsiste une fébrilité que j’ai du mal à m’expliquer. Ou plutôt si, je pense qu’on a une équipe pour jouer, pas pour garder le ballon et faire sortir l’adversaire » a commenté Sidney Govou, mettant en garde les joueurs de l’OL après leur deuxième partie de match plus que laborieuse contre l’ASSE, avant de conclure sur l’ambiance générale de ce derby. « L’animation est plus en tribunes que sur le terrain où l’on a vu un derby très correct, gentillet, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé » analyse l’ancien attaquant de l’OL, un brin déçu du manque d’engagement des deux équipes, notamment sur le plan physique. Pour l’OL, le pire a été évité avec cette victoire 1-0 mais Pierre Sage partagera sans doute cette analyse, lui qui a reconnu après la rencontre que son équipe ne pouvait pas se contenter de jouer une seule mi-temps, notamment dans ces affiches électriques.