L’arbitre a aidé l’OL, Lopes passe aux aveux

Par Eric Bethsy

Vainqueur de son seizième de finale de Coupe de France contre Bergerac (2-1) vendredi, l’Olympique Lyonnais s’en sort bien. Les Gones ont profité de faits de jeu favorables, et notamment d’une situation litigieuse non sanctionnée d’un penalty. Pour le gardien Anthony Lopes, l’arbitre aurait pourtant dû siffler.

Bergerac n’a pas à rougir. Malgré la défaite contre l’Olympique Lyonnais vendredi, l’équipe de National 2 a largement rivalisé tout au long de ce seizième de finale de Coupe de France. Le club rhodanien a dû s’employer pour venir à bout de son adversaire. D’où la fierté de l’entraîneur Yassine Azahaf après la rencontre.

« En premier lieu, il y a de la frustration car on est des compétiteurs, a d’abord réagi le technicien. Les garçons ont fait le match pour aller aux tirs au but ou pour le gagner. Après, il y a eu des faits de jeu et le match a été très long sur le plan tactique notamment quand on a été réduits à dix et quand on a été menés car il fallait changer des choses pour être conquérant. Mais il y a beaucoup de fierté, les garçons se sont battus sur le terrain corps et âmes et ils ont laissé une belle image du BPFC. »

Pour Lopes, il y avait penalty

Plein de fair-play sur son banc, le coach de Bergerac regrette tout de même certaines décisions de Florent Batta. L’arbitre du match a d’abord expulsé Christian Gyeboaho pour un geste surtout maladroit, et qui aurait sans doute mérité le simple carton jaune initialement donné. Puis en fin de match, l’officiel n’a pas accordé un penalty aux amateurs malgré l’accrochage de Clinton Mata sur Sam Ducros. « Concernant l’expulsion, pour moi, c'est jaune, car il y a un excès d’engagement, mais l’arbitre est humain, a confié Yassine Azahaf. Quant au penalty, Anthony Lopes m’a dit qu’il y était. » L’Olympique Lyonnais s’en sort bien.