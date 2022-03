L'arbitrage, un joueur de l'OL règle un vieux dossier

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Il n'y a pas que lors du récent match face à Lille que l'Olympique Lyonnais a le sentiment de s'être fait flouer par l'arbitrage. Emerson se souvient du match aller contre Lorient.

Ce vendredi soir, Emerson Palmieri va recroiser la route de Lorient en Ligue 1. Un match qui sera particulier pour l’Italien, qui avait été sévèrement expulsé au match aller…Après 26 journées de Ligue 1, l’OL est dixième du championnat, à cinq points du Top 5 et des places européennes. Si le groupe de Peter Bosz ne peut s’en prendre qu’à lui-même pour les mauvais résultats de cette saison, il faut dire que Lyon n’a pas vraiment été aidé par les arbitres. Dimanche dernier lors de la défaite contre Lille au Groupama Stadium (0-1), Clément Turpin et la VAR ont par exemple refusé un but à Lucas Paqueta pour une faute discutable sur le gardien des Dogues, Grbic. Une erreur d'arbitrage de plus dans la saison de l’OL… Et à l’heure de retrouver Lorient, ce vendredi en ouverture de la 27e journée de championnat, les supporters n’ont pas oublié le match aller à Lyon. Une rencontre qui s’était conclue par un match nul 1-1 après des buts de Laurienté en première période et de Toko Ekambi en seconde. Mais ce match avait surtout été marqué par l’expulsion d’Emerson, qui avait pris un carton rouge direct à la 15e minute de jeu pour une faute peu évidente sur Le Fée…

« Je ne méritais pas ce carton rouge »

"Je me souviens bien du match aller face à Lorient avec l'expulsion d'Emerson très rapide et le coup franc. On avait beaucoup dominé"#FCLOL — Olympique Lyonnais (@OL) March 2, 2022

Une sanction que l'international italien n’a pas oublié. « Je ne méritais pas ce carton rouge, mais c’est du passé », a lancé, dans les colonnes du Progrès, le latéral gauche de l’OL, qui aura à coeur de se racheter. Prêté par Chelsea depuis le début de la saison, le joueur de 27 ans peine à se montrer à la hauteur, et il le sait. « Les latéraux, on doit aider davantage l’équipe, offrir plus d’opportunités de buts à nos attaquants, mais on ne doit pas changer notre style de jeu. Ce sont les petits détails qu’il faut améliorer. On a beaucoup travaillé la finition à l’entraînement cette semaine », a expliqué Emerson, qui espère gommer l'injustice du match aller en gagnant à Lorient ce vendredi soir. Une victoire qui ferait du bien à l’OL dans sa quête d’Europe.