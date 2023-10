Jérôme Rothen traité de menteur, l'OL s'enflamme

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jérôme Rothen a provoqué un chaos terrible à l’OL, à tel point que Fabio Grosso a annulé l'entraînement prévu mardi à Lyon afin de trouver la taupe qui transmet des informations internes au consultant de RMC. Mais JR est accusé d'avoir inventé une partie de ses affirmations.

Dans son émission de lundi soir, Jérôme Rothen a fait des révélations fracassantes sur la situation de l’Olympique Lyonnais, indiquant notamment après avoir dialogué avec un joueur que la majorité du vestiaire n’en pouvait déjà plus de Fabio Grosso. « Il n’y a quasiment plus un joueur qui peut se le voir. Il y a des joueurs expérimentés et très expérimentés qui m’ont même dit qu’il était peut-être dans les entraîneurs les plus nuls qu’ils avaient pu avoir. Il s’est mis tout le monde à dos » a balancé Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Grosso pète un câble à l'OL, Rothen le nargue https://t.co/f5IcyvF0fE — Foot01.com (@Foot01_com) October 24, 2023

Des propos qui ont mis l’entraîneur de l’OL dans tous ses états. Alors que ses joueurs avaient rendez-vous mardi pour une séance d’entraînement, le champion du monde 2006 a enfermé tout le monde dans le vestiaire jusqu’à ce que la taupe se dénonce. Malheureusement pour lui, rien ne s’est produit et personne ne s’est avoué coupable. Contre toute attente et à la stupeur générale, Fabio Grosso a ainsi renvoyé tout le monde chez soi, une scène improbable et totalement lunaire à cinq jours d’un déplacement à Marseille en Ligue 1 alors que l’OL est lanterne rouge de Ligue 1.

Rothen aurait pu s'en passer selon Trémoulinas

Sur la Chaîne L’Equipe, Benoit Trémoulinas a réagi à la situation incroyable dans laquelle se trouve le club rhodanien. Et si l’ex-défenseur des Girondins de Bordeaux estime que Fabio Grosso a tout faux, il pense aussi que Jérôme Rothen aurait sérieusement pu se passer de balancer de telles révélations au vu de la situation de l’OL. « Jérôme Rothen a mis dans la sauce le club de Lyon. Il savait que l’OL était dans une situation très compliquée, avec cette bombe en plus, c’est pire. Je trouve que ce n’était pas nécessaire, il a fait le buzz, ça fonctionne… » analyse le consultant de L'Equipe de Greg avant de conclure.

📸 𝖩𝗈𝗎𝗋 𝖽𝖾 𝗉𝗁𝗈𝗍𝗈 𝗈𝖿𝖿𝗂𝖼𝗂𝖾𝗅𝗅𝖾 🦁🔴🔵 pic.twitter.com/rg5JDITGEa — Olympique Lyonnais (@OL) October 24, 2023

Et comme si cela ne suffisait pas, Momahed Toubache-Ter a, lui, révélé que Jérôme Rothen n'avait pas parlé directement à des joueurs de l'Olympique Lyonnais, mais seulement à un proche d'un footballeur de l'OL. « Le Consultant d’une radio n’a eu aucun joueur de l’Olympique lyonnais !! C’est l’entourage d’un SEUL joueur de Lyon qui a parlé… l’entourage !!! », a lancé l'ancien responsable de la communication du SCO Angers. Même s'il n'a pas nommé Jérôme Rothen, Mohamed Toubache-Ter a fait mouche puisque ce dernier a répondu via X : « Selon qui ??? Mohamed TER 😂😂😂😂. Mon dieu ». Preuve que le consultant de RMC est tout de même très attentif aux effets de son « scoop » sur l'Olympique Lyonnais.