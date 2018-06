OL : Pour garder Fékir, Aulas lance un défi au Real Madrid

Dans : OL, Liga, Mercato.

Malgré son transfert avorté après la visite médicale, Nabil Fekir a encore une chance d’atterrir à Liverpool cet été.

Son agent Jean-Pierre Bernès a certifié que « l’histoire » n’était pas terminée entre le milieu offensif et les Reds. Ce n’est pourtant pas la version donnée par Jean-Michel Aulas qui continue d’évoquer cette piste au passé. Sans doute un coup de bluff de la part du président de l’Olympique Lyonnais, déterminé à conserver son capitaine. Et ce même si d’autres cadors comme le Real Madrid se rapprochent.

« Il était prévu, à un moment donné, qu'il puisse partir à Liverpool. J'avais donné un feu vert, les choses ne se sont pas faîtes car elles ont trop duré, a confié le dirigeant sur la chaîne RT France. Nabil est un joueur exceptionnel, il est sur le plan de l'efficacité, pour garder le ballon dans les petits espaces, absolument unique. L'échec avec Liverpool a suscité l'intérêt de plein d'autres clubs, pas seulement du Real Madrid. »

« Le Real ? C’est vrai »

« Tout est possible. Moi mon objectif, c'est de le faire rester. J'ai toujours écouté en priorité les joueurs, ce sont comme mes fils. J'espère qu'il va rester, mais s'il souhaite absolument partir, on va essayer de lui trouver le club le plus grand par rapport à son efficacité », a indiqué Aulas, qui a confirmé l’intérêt du Real sur beIN Sports : « Il n'y a pas de discussion mais je crois que c'est vrai », a-t-il reconnu, conscient que cette révélation peut l'aider à obtenir les 70 M€ réclamés pour ce transfert.