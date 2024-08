Incroyable, Nuamah plante Fulham et revient à l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Nuamah allait partir, mais l'ailier ghanéen a changé d’avis et refuse donc de rejoindre Fulham pour rester à Lyon, malgré la volonté de l'OL de le faire partir.

Poussé dehors, Ernest Nuamah avait fini par accepter de rejoindre Fulham, qui avait trouvé un accord avec l’OL pour un transfert à 19 millions d’euros bonus compris. L’ailier ghanéen avait confié sa déception de devoir rejoindre une formation de milieu de tableau de Premier League, alors qu’il estimait avoir encore sa chance de s’imposer à Lyon. Et finalement, comme l’explique Fabrizio Romano dans des propos confirmés par L’Equipe, Nuamah a décidé de ne pas signer son contrat chez les Cottagers et donc de rester de ce fait à Lyon. Le club rhodanien n’ayant pas trouvé de remplaçant à son départ, John Textor ne s’est visiblement plus opposé à ce qu’il reste dans le Rhône, ce qui a provoqué ce demi-tour in extremis d’Ernest Nuamah, qui sera donc Lyonnais pour la première partie de saison au minimum.