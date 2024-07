Il signe à l'OL et annonce la couleur

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a fait un gros coup au mercato avec Alejandro Gomes Rodriguez. Le jeune talent de 16 ans a quitté Southampton pour Lyon malgré l'intérêt de nombreux clubs européens. S'il est un joueur d'avenir, l'attaquant est déjà impatient de s'imposer à l'OL.

Si l'OL a recruté plusieurs jeunes joueurs étrangers ces dernières années, aucun d'entre eux n'avait l'aura d'Alejandro Gomes Rodriguez. L'anglo-vénézuelien était l'une des attractions de l'été, faisant saliver bien des clubs en Europe. Le joueur de Southampton a finalement fait confiance à l'OL, signant dans le Rhône à 16 ans seulement. Vu son âge, l'attaquant ne sera pas un cadre de Pierre Sage dans l'immédiat. Ses prochaines semaines se passeront dans l'effectif de la réserve lyonnaise, en National 3. Cependant, ce quotidien ne doit pas s'inscrire sur du long terme pour le jeune homme.

Gomes Rodriguez en équipe A au plus vite !

En effet, interrogé par OL Play au moment de sa signature à l'OL, Alejandro Gomes Rodriguez n'a pas caché ses ambitions personnelles. Il veut rapidement monter en équipe première et s'y installer sur la durée, pour pourquoi pas jouer en Ligue des champions avec son nouveau club. « Je marque beaucoup de buts et j’espère marquer beaucoup de buts pour Lyon afin de rejoindre l’équipe première le plus vite possible. Je dirais que je suis un vrai buteur. […] Je sais que Lyon est un grand club. Il donne la chance aux jeunes de prouver leur valeur pour intégrer l’équipe première. Et c’est ce que je recherche », a t-il avoué.

Une confiance qui devra se traduire sur le terrain désormais. Même s'il est considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération outre-manche, il devra s'adapter au jeu français et notamment au niveau amateur pour ne pas suivre l'exemple Reo Griffriths. Arrivé à Lyon en 2018, ce jeune attaquant anglais n'a jamais joué en professionnel avec l'OL en 4 ans. Il est retourné par la suite en Angleterre pour poursuivre sa carrière dans les divisions inférieures.