Henrique n'est pas en vacances à l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé libre à l'Olympique Lyonnais il y a deux ans, Henrique ne s'est pas installé dans le onze de départ de l'OL. Mais le défenseur brésilien, qui a encore un an de contrat, pense toujours pouvoir rendre service au club rhodanien.

Lorsque l’Olympique Lyonnais est allé chercher Nicolas Tagliafico à l’Ajax Amsterdam lors du mercato 2022, Henrique a bien compris que son temps de jeu allait se réduire comme peau de chagrin. Le défenseur argentin s’est évidemment imposé dans la défense de l’OL que ce soit avec Petez Bosz, puis avec Laurent Blanc. Là où certains auraient baissé les bras et se seraient contentés d’attendre tranquillement la fin de leur contrat, Henrique a choisi de continuer à tout donner afin d’être là quand l’entraîneur lyonnais aura besoin de lui. Et cela tombe bien, Nicolas Tagliafico ayant quelques soucis, Laurent Blanc a replacé l’ancien défenseur du Vasco de Gama dans son onze de départ et cela a été une réussite. Se confiant sur OL Play, Henrique ne masque pas son désir de tout donner pour apporter au club, estimant que du côté de Lyon la concurrence est saine.

Henrique ne craint pas de coup tordu à l'OL

🎯 La passe décisive de Henrique pour @MaxenceCaqueret vendredi, tout sauf un hasard 🤝



Invité de l'émission #OLNS ce mardi, notre latéral brésilien est revenu sur le service adressé à son coéquipier lors de #RCSAOL, et a évoqué sa relation proche avec lui 🦁 — Olympique Lyonnais (@OL) May 2, 2023

Alors, même si Nicolas Tagliafico est un sacré client, Henrique veut être toujours prêt à suppléer le champion du monde argentin, sans que cela donne lieu à des coups tordus. « C’est bien d’apprendre tous les jours. On porte tous le même blason. On est tous ensemble. On doit penser comme une équipe. J’ai Lyon dans mon cœur. Je travaille toujours pour être prêt, surtout quand tu ne joues pas beaucoup. Tu peux être en manque de rythme. Je dois être attentif. Je suis toujours prêt pour aider l’équipe (…) Je sais qu’en tant que défenseur, on doit être solide et régulier. Je dois m’améliorer offensivement, notamment lorsque je joue en piston. J’ai regardé des vidéos et j’ai travaillé après les séances d’entraînement pour ça. On essaye d’échanger avec Maxence (Caqueret), Alexandre (Lacazette) pour savoir où je dois faire la passe », a confié, lors d’OL Night System, le défenseur brésilien de 29 dont le contrat avec l’Olympique Lyonnais s’achève dans un an. Et ce travail n'a pas été vain puisque vendredi dernier à Strasbourg, c'est Henrique qui a délivré une passe décisive sur le but de Maxence Caqueret.