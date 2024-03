Grâce à l’OL, O’Brien peut devenir une légende

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Méconnu et peu utilisé à son arrivée, Jake O’Brien s’est solidement installé dans le onze à l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central se voit récompensé par une première convocation avec l’Irlande. Peut-être le début d’un long parcours en sélection.

Laurent Blanc a sans doute du mal à y croire. Entraîneur de l’Olympique Lyonnais en début de saison, le Cévenol n’accordait pas sa confiance à Jake O’Brien. Le défenseur central recruté l’été dernier avait dû attendre la nomination de Fabio Grosso pour faire ses débuts avec les Gones. Depuis, l’ancien joueur de Crystal Palace s’est progressivement installé dans le onze grâce à d’excellentes performances. Outre sa solidité et son étonnante rapidité, ce grand gabarit a également bluffé avec ses quatre buts inscrits en Ligue 1.

O'Brien, un modèle à suivre

Son évolution n’a pas échappé à John O’Shea, le sélectionneur intérimaire qui vient de lui offrir sa première convocation avec l’Irlande. Peut-être le début d’un long parcours en sélection d’après le journaliste Gavin Cummiskey. « Les gens ne connaissaient O'Brien que par ses prestations chez les moins de 21 ans, qui étaient impressionnantes, a confié le spécialiste de l’Irish Times à Olympique-et-lyonnais. Son arrivée en France est unique pour le football irlandais. Ses performances à Lyon encourageront d'autres joueurs à troquer les clubs anglais pour des écuries françaises, belges ou néerlandaises. »

« Il sera probablement sélectionné contre la Belgique ou la Suisse cette semaine, mais Andrew Omobamidele (Nottingham Forest), Nathan Collins (Brentford) et Dara O'Shea (Burnley) sont des arrières de Premier League et il est derrière eux, a tempéré le journaliste, en citant également Liam Scales (Celtic) et John Egan (Sheffield United), non convoqués pour ce rassemblement. Il peut faire une carrière de 10 ans avec l’équipe nationale s’il continue ainsi. L’OL lui a fait du bien. » A seulement 22 ans, Jake O’Brien n’a sûrement pas atteint le maximum de ses capacités.