Fin des recherches, l’OL ne trouvera pas mieux que Pierre Sage

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis trois matchs et le départ de Fabio Grosso, l’OL fait confiance à Pierre Sage. Et cet intérim pourrait s’éterniser après la victoire des Gones sur la pelouse du Groupama Stadium face à Toulouse (3-0).

Malgré les défaites à Lens puis à Marseille en championnat, John Textor a maintenu sa confiance en Pierre Sage pour la réception de Toulouse en Ligue 1. L’homme d’affaires américain a bien été inspiré sur ce coup puisque le patron du centre de formation de l’Olympique Lyonnais a obtenu trois points capitaux dans la course au maintien. La question est maintenant de savoir si John Textor va poursuivre avec Pierre Sage au-delà la fin d’année 2023, ou s’il va finalement opter pour un entraîneur plus réputé tel que Bruno Genesio ou Jorge Sampaoli. Dans le podcast « After Lyon » sur RMC, Rolland Courbis a évoqué ce thème. Et pour l’ancien entraîneur de Montpellier, Rennes ou encore Marseille, il est clair que Pierre Sage est un excellent coach et que l’Olympique Lyonnais serait bien inspiré de le conserver en le maintenant comme entraîneur principal et définitif.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Trouver mieux, ce sera difficile » a même lancé Rolland Courbis, sous le charme de Pierre Sage, lequel semble par ailleurs avoir tout le vestiaire derrière lui comme le prouve la joie des joueurs de l’OL en communion avec leur entraîneur après le troisième but inscrit par Alexandre Lacazette dimanche contre le TFC « Il y a une petite amélioration dans le jeu de l’OL avec une organisation cohérente et logique. Je n’ai pas vu d’amélioration sur le plan défensif car sur le 3-2 contre Lens, je vois deux buts évitables. Pareil à Marseille sur le 3-0 qui était inquiétant car ça faisait longtemps que je n’avais pas vu une équipe aussi mauvaise jouer contre l’OM » a estimé le consultant de l'After Foot dans le podcast dédié à l'actualité de l'Olympique Lyonnais, avant de poursuivre.

Rolland Courbis milite pour le maintien de Pierre Sage

« Sur le match de Toulouse, le scénario aurait pu être différente si le penalty avait été marqué. Mais il a été arrêté par Lopes, j’espère pour lui et pour l’OL que cet arrêt sur penalty dans une période où tout le monde a marqué, va les aider. Le retour en forme de Lyon ne tient pas à grand-chose. La joie de Lacazette avec Pierre Sage, c’était sympa. Cet entraîneur, je le trouve cohérent dans ses choix et très bon dans sa communication. Tout ce qu’il dit est cohérent, il ne s’affole pas. J’aimerais le voir réussir et poursuivre à Lyon car ce sera difficile de trouver un entraîneur meilleur que lui » a analysé Rolland Courbis, favorable à un maintien à plus longue durée de Pierre Sage sur le banc de l’OL. La décision appartient à John Textor et sera prise en partie en fonction des deux derniers résultats de l’année 2023 face à Monaco et Nantes en Ligue 1.