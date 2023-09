Fabio Grosso va signer, la remontée de l'OL annoncée

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le choix de l'OL semble s'être porté sur Fabio Grosso, qui négocie les derniers détails de son contrat d'entraineur. Une nomination qui fait l'unanimité, et qui doit permettre à l'OL de remonter au classement.

L’Olympique Lyonnais est tout proche d’enfin terminer la quête de son nouvel entraineur. Depuis mercredi, le nom de Fabio Grosso revient en force et c’est en effet la nouvelle priorité de la direction lyonnaise. Pour une fois, John Textor semble avoir écouté son entourage et notamment les têtes pensantes de l’OL, pour prendre son temps afin de ne pas se précipiter à choisir Gennaro Gattuso, qui était poussé par Jorge Mendes pour rapidement signer à Lyon. Le propriétaire a mis ce dossier en attente, ce qui a eu le don de surprendre, avant de se tourner vers le profil d’un autre Italien. Celui-ci a beaucoup d’avantages, notamment le fait d’être libre, d’avoir joué à Lyon, de rester sur une bonne performance la saison dernière avec Frosinone, et d’être très bien noté par les suiveurs du football italien pour ses idées, son projet de jeu et sa façon de gérer un groupe. Même Daniel Riolo, qui estimait que l’OL devait tout faire pour prendre Oliver Glasner, est conquis et estime sur RMC que le choix de Fabio Grosso est le bon.

Riolo valide la piste Grosso

« Grosso, il veut venir. Il a dit oui, et il coche toutes les cases de ce que le club a envie. Il y a de très grandes chances que ce soit lui. Il n’a pas une expérience de dingue, mais il me semble avoir les idées plus claires que Gattuso sur le jeu qu’il veut faire pratiquer à son équipe. Après, si Lyon avait pu avoir mieux, il aurait eu mieux. Maintenant, je le trouve intéressant car l’attractivité de l’OL est en baisse. J’ai dit que cet effectif n’était pas aussi mauvais qu’on pouvait le penser. Et en aucun cas il ne pouvait être là où il est au classement, et qu’il devait être beaucoup plus haut, c’est à dire au moins dans les six premiers du classement. Avec un entraineur différent, ce sera mieux », a livré Daniel Riolo, qui essaye de rester prudent, mais sait néanmoins que Fabio Grosso, malgré la situation compliquée, va vite se voir demander des résultats pour faire remonter l’OL de sa dernière place du classement.