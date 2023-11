L’OL vire Fabio Grosso ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Au lendemain de la réunion entre Fabio Grosso et John Textor, l’Olympique Lyonnais a décidé de la mise à pied de l’entraineur lyonnais avec effet immédiat.

Ce jeudi matin, Fabio Grosso ne dirigera pas la séance d'entrainement des joueurs lyonnais, comme cela était prévu au départ. Il sera remplacé par Pierre Sage, le directeur du centre de formation du club rhodanien, annonce L'Equipe. Ce dernier sera l'entraineur de l'équipe lyonnais ce samedi pour le match face à Lens, confirmant ainsi ce nouveau changement d'entraineur à l'OL, un peu plus de deux mois après l'arrivée de l'Italien à la place de Laurent Blanc.

Ce mercredi, Fabio Grosso avait rencontré John Textor pour faire le point sur la situation du club actuellement dernier de Ligue 1, alors que l'OL possède l'un des plus gros budgets de l'élite française. La dernière défaite contre Lille (0-2), au terme d'un match catastrophique avec des changements incessants de joueurs ou de tactique, a scellé le sort de l'entraineur italien. Le Progrès avait pourtant affirmé un peu plus tôt dans la journée que le technicien passé par l'OL dans sa carrière de joueur, avait encore deux matchs, ceux contre Lens et contre l'OM la semaine prochaine, pour essayer de sauver sa peau.

Trois noms cités pour remplacer Grosso

Notre travail se poursuit au GOLTC 👊🔴🔵#RCLOL pic.twitter.com/vVKFieWxmV — Olympique Lyonnais (@OL) November 29, 2023

John Textor, qui n'est pas connu pour sa patience, a donc pris les devants en le mettant à pied, ce qui va certainement lui coûter un gros billet en terme d'indemnités de licenciement. Mais si cela permet de sauver l'OL d'une relégation en Ligue 2, ce sera certainement secondaire aux yeux du propriétaire américain. Il reste à maintenant à lancer les recherches pour trouver le futur entraineur de l'équipe d'Alexandre Lacazette. David Friio, nouveau directeur sportif qui sera nommé ce jeudi, aura cette mission en priorité, et il s'est même déjà penché dessus. Plusieurs noms sont sortis, et RMC avance ceux de Bruno Genesio, Jorge Sampaoli et même Igor Tudor.